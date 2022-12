Kerstdiner koken met nerds: vloeibare stikstof en ander onheil

Kerst is een tijd van gezelligheid, sfeer en gezellig samenzijn. Maar zoals jullie allemaal weten, zijn echte nerds onverbeterlijk en proberen ze hun technische capriolen zelfs uit op het kerstdiner. Ben jij een dergelijke bron van onveiligheid? Dan hebben wij hier een paar leuke tips.

Harry Potter’s pompoensap

Dit eenvoudige recept brengt je helemaal in de sfeer van Zweinstein. Voor dit recept zijn geen huiselfen uitgebuit, dus dreuzels zullen zelf met hun elektrische toverstaf moeten zwaaien.

1 liter appelsap

1/2 kopje ingeblikte pompoen (* geen pompoentaartvulling!)

1/4 kopje abrikozenconfituur

1/2 theelepel vanille-extract

1/4 theelepel gemalen kaneel

Giet het appelsap in een blender, of een kom met staafmixer.

Voeg de ingeblikte pompoen, abrikozenconfituur, vanille en kaneel toe.

Mix op de hoogste stand totdat alles goed is vermalen en gemengd.

Je kunt ook alles in een kom gieten en met de hand kloppen/mixen. Giet in glazen en serveer.

Gagh (Klingon maaltijd van levende wormen)

De Klingons uit Star Trek eten graag dit geliefde gerecht, bestaande uit levende wormen. Hoewel het eindresultaat van dit recept er behoorlijk eng uit ziet, komt hier geen worm aan te pas.

Ingrediënten voor 3 à 4 porties:

– 200 g voorgekookte udonnoedels (ook bekend als Japanse tarwebloemnoedels)

– 60 g droge (ongekookte) sobanoedels (aka Japanse boekweitnoedels)

– 60 g droge (ongekookte) udon-noedels

– 6 lente-uitjes, fijngehakt

– 3 eieren, losgeklopt

– 3/4 kopje taugé

– 1 pakje nasikruiden

– Sojasaus

– Tafelolie (bijvoorbeeld een mengsel van 1:1 zonnebloemolie en olijfolie)

– Kleurstof voor levensmiddelen (rood en zwart zijn het meest levensecht)

Bereiding:

1. Kook de noedels in water met ~2 eetlepels sojasaus en kleurstof (~2:1 rood:zwart). Laat sudderen tot de gewenste malsheid. Uit laten druipen.

2. Verhit in een koekenpan ~2 eetlepels. bakolie en ~ 2 theelepels sojasaus. Roerbak alle bosui en taugé. Voeg beetje bij beetje de eieren toe, onder voortdurend roeren.

3 Voeg de gekookte noedels toe aan het roerbakmengsel. Voeg de nasikruiden toe en ~ 2 eetlepels extra kookolie. Meng constant en grondig om een homogeen mengsel te verkrijgen.

4. Serveer op een bord gegarneerd met een krop sla.

Een toetje bereiden met vloeibare stikstof

Ben jij een van de gelukkigen die de hand kan leggen op vloeibare stikstof, en wil je je genodigden vast voorbereiden op het leven op de Neptunusmaan Triton in de verre toekomst? Dan is dit het recept om onovertroffen ijs te bereiden.

Zorg eerst dat je het volgende klaar hebt liggen:

-4 kopjes volle slagroom

-1-1/2 kopjes gecondenseerde melk

-1-3/4 kopjes suiker

-1 liter gepureerde verse aardbeien of ontdooide bevroren bessen

-Extra halve kop suiker als je ongezoete bessen gebruikt

-5 of meer liter vloeibare stikstof

-Handschoenen en bril aanbevolen

-Grote punchschaal of saladeschaal van kunststof of roestvrij staal

-Houten lepel

-Garde van metaaldraad

Bereiding

Met behulp van dit recept maak je een halve liter aardbeienijs. Meng eerst de slagroom, gecondenseerde melk en suiker in de kom met behulp van de grote. Blijf kloppen totdat de suiker is opgelost. Als je vanille- of chocolade-ijs maakt, klop dan de vanille of chocolade siroop er door. Dat kan je ook doen met andere vloeibare smaakstoffen.

Nu volgt het gevaarlijkere gedeelte. Doe je handschoenen en bril aan. giet een kleine hoeveelheid vloeibare stikstof rechtstreeks in de kom met de ingrediënten voor het ijs. Blijf het mengsel roeren terwijl je langzaam meer vloeibare stikstof toevoegt. Zodra de roombasis dichter wordt, voeg je de gepureerde aardbeien of andere vruchten toe.

Als het ijs te dik wordt om te roeren voor de garde, schakel dan over op de houten lepel. Wanneer het ijs te hard wordt om te roeren, zelfs met de lepel, verwijder je de lepel en giet je de resterende vloeibare stikstof op het ijs om dit volledig uit te laten harden. Laat de overtollige vloeibare stikstof verdampen voordat je het ijs serveert.

PS: hier een tutorial om zelf een apparaat te bouwen dat vloeibare stikstof uit de lucht haalt. Wees voorzichtig, zorg dat er nooit vloeibare stikstof op je huid komt en sla het niet op in een afgesloten fles.