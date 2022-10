Key finder: wat is de beste sleutelvinder?

Een key finder, zoals de Tile Pro, helpt je voorwerpen terug te vinden. Bron: Tile Inc., fair use

Huissleutels raak je makkelijk kwijt, en kunnen toch behoorlijke problemen geven als dat gebeurt. Een mooie oplossing voor het probleem is een key finder, een sleutelvinder. Dat is een apparaatje dat je aan je sleutelbos vastmaakt en dat gaat piepen als het een signaal krijgt.

Heel vroeger waren dat hoge geluiden. Nu werken de systemen meestal met radio en wifi.

De meest geavanceerde -en daarom ook dure versie – werkt met gps. Het grote voordeel is dat je die in theorie overal en altijd kan terugvinden. Eenvoudige versies kan je alleen in je huis terugvinden.

Tile Pro, de beste Tile met het grootste bereik. 58 x 32 x 7,5 mm

Tile Pro key finder, de beste key finder voor Android

De Tile Pro key finder is met een bedrag van rond de € 35 voor een key finder behoorlijk prijzig, maar daar krijg je dan ook veel voor: gps, Bluetooth en een goede koppeling met de bijbehorende app.

De Tile Pro heeft een bereik van iets meer dan 100 m in open terrein. Je huis is natuurlijk geen open terrein, maar in principe zou je je sleutelbos overal in het gemiddelde huis kunnen terugvinden. Het ingebouwde luidsprekertje is namelijk enorm luid.

Kan je je sleutelbos desondanks niet terugvinden? Dan kan je gebruik maken van de gps-functie. Daar zie je het laatste moment dat de Tile Pro contact heeft gemaakt met gps in een kaartje op de app. Handig als je sleutelbos ergens buitenshuis ligt.

Over het algemeen zijn Android gebruikers het meeste te spreken over deze key finder. Heb je een Android toestel, heb je het geld ervoor over en zoek je echt een goede oplossing voor een missende sleutelbos, of andere dingen waarvan je niet wil dat ze kwijtraken? Dan is dit de beste keus. Ook Apple gebruikers kunnen deze key finder gebruiken.

AirTag, het antwoord van Apple

De AirTag is door Apple ontwikkeld als eigen versie van de Tile Pro keyfinder. De AirTag werkt alleen in combinatie met Apple producten, zoals iPhones. Voordeel is dat het kleine formaat, ongeveer zo groot als een munt, het mogelijk maakt om de AirTag onopvallend weg te werken. De prijs is ongeveer even hoog als die van de Tile Pro.

Sterk punt van de AirTag is dat deze kan samenwerken met de geavanceerde chips in de nieuwste iPhones. Daardoor kan je heel nauwkeurig de locatie bepalen als je binnen bereik bent, bijvoorbeeld als je ergens in huis hem kwijt bent. Dat maakt het zoeken een stuk makkelijker, zeker in een groot huis. Ook hapert de Bluetoothverbinding bijna nooit, waar deze tracker beter scoort dan de Tile Pro.

Kan je de Airtag in huis niet vinden? Dan wordt het hele Apple netwerk ingeschakeld om het apparaatje te vinden. Als deze binnen bereik komt van een andere iPhone, stuur deze een signaal naar Apple met de locatie van de AirTag. Heb je een iPhone, en wil je de key finder onopvallend weg kunnen werken? Dan is dit zeker te overwegen.

Het toestelletje is minder geschikt om een andere Apple gebruiker te bespioneren. De AirTag meldt zich namelijk bij elke iPhone in de buurt, dus deze gebruiker zal direct merken dat er wat vreemds aan de hand is.