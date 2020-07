KFC gaat kipnuggets maken zonder kip te slachten

Gaat KFC de eetcultuur veranderen met deze manier van productie?

KFC staat erom bekend dat ze de technologie goed volgen, al is het vaak met een knipoog. Nu gaat men de zaken serieus aanpakken met een nieuwe productiemethode, 3D Bioprinting.

Wat is 3D Bioprinting voor KFC?

Het principe van 3D-printen van voedsel is niet nieuw. Je maakt een ‘cartridge’ met diverse ingrediënten en vervolgens laat je het eindproduct in de gewenste vorm en dikte uit de printer rollen. Het is logisch dat als je zoiets met kip wilt, je nog steeds de kip zal moeten slachten voor het vlees.

Met 3D Bioprinting slaat men dat proces over. Men neemt de kenmerkende cellen voor smaak en structuur van het vlees en vult deze vervolgens aan met plantaardig materiaal. Vervolgens brengt men dat eindproduct in de 3D-Bioprinter met andere ingrediënten en het eindresultaat moet een heerlijk portie kipnuggets worden, zonder dat er één kip bij geslacht wordt.

Als het experiment slaagt zijn de gevolgen enorm

Voor dit project heeft KFC de handen ineen geslagen met het Russische 3D Bioprinting Solutions. Zij willen deze manier van produceren veel breder toepassen.

Met deze methode zou het dus op den duur mogelijk zijn om ‘vlees’ te produceren zonder dat er nog één dier geslacht hoeft te worden. Daarmee worden de effecten op het milieu en dierenwelzijn natuurlijk enorm.

Ook het transport en kosten van verwerking kunnen in zo’n geval aanzienlijk verlaagd worden. Men verwacht dat het energieverbruik voor productie met de helft af zal nemen. Daarnaast is het vlees automatisch ‘biologisch’, want men krijgt alle eigenschappen die het vlees van nature bezit, maar zonder toevoegingen die normaal via speciale voeding aan dieren wordt toegevoegd.

Is dit toekomstmuziek voor KFC?

Wie denkt dat men nog lang zal moeten wachten op dit sciencefictionachtige idee komt bedrogen uit. Men wil de eerste kipnuggets uit de Bioprinter in de herfst van dit jaar aanbieden aan klanten van filiaal Moskou. Als zij geen verschil ontdekken met ‘the real deal’ kan het concept daarna vlot opgeschaald worden. Als je dan met Bitcoin betaalt weet je zeker dat je middenin de technische revolutie staat.

Bron: Slashgear