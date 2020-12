KFC komt met bizarre console en het is geen grap [video] - Apparata

Inderdaad, je kunt gamen en kip eten met deze KFC console.

KFC kan verbazingwekkende dingen met kip, maar flirt ook regelmatig met de gaming industrie. Deze flirt krijgt nu een bizar vervolg met de KFConsole. Inderdaad, een console voor spelcomputers en kip die zij samen met Cooler Master ontwikkelde.

Dit kun je verwachten van de KFConsole van KFC

Deze console is gebaseerd op de warmte die consoles afscheiden. Normaal gesproken gebruikt men koeling voor het systeem en gaat die warmte verloren. Nu heeft men een systeem ontwikkeld waarmee men de console gekoeld houdt en de warmte nuttig gebruikt. In de console is namelijk een compartiment verwerkt om jouw (KFC) kip warm te houden. Het ontwerp is zo opgezet dat de vetten niet in de console kunnen stromen. Ook is niet bekend welke andere producten je warm kunt houden of kunt koken.

KFConsole van KFC is geen grap

Het klinkt lachwekkend en veel mensen hadden het idee dat men de kalender al op 1 april had staan. Niets is minder waar. Met een Intel Core i9 processor, grafische kaarten, 2 SSD’s van 1 TB, 4K resolutie output en meer technische snufjes hebben we het over een serieuze console. Ook heeft KFC een heuse promotievideo uitgebracht die je hier kunt zien.

Prijs en beschikbaarheid

Deze KFConsole van KFC had natuurlijk een bijzonder grappige gadget geweest voor onder de kerstboom, maar dat gaat waarschijnlijk niet lukken. De prijs en beschikbaarheid van deze KFConsole zijn namelijk nog niet bekend. Wel is er al een promotiepagina beschikbaar waar je ook alle details kunt lezen. Naast deze twee cruciale punten is er nog één ding onbekend. Men heeft namelijk niet uitgelegd hoe je vette vingers op de controller voorkomt. Uiteraard doet KFC meer met technologie. Zo test men een diervriendelijke manier om de kipnuggets te produceren. Voor de mensen die juist zonder tech van hun krokante kip willen genieten bedacht KFC al eerder een oplossing.