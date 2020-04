Kies je iPhone SE, de iPhone XR of hou je de iPhone 8?

Wordt Apple haar eigen grootste concurrent?





Veel insiders zijn ervan overtuigd dat Apple met de nieuwe iPhone SE2 een gedegen concurrent in het middensegment heeft ontwikkeld. Wie de prijzen echter goed bekijkt ziet dat Apple wel eens onbedoeld zichzelf kan gaan beconcurreren. De nieuwste iPhone SE is namelijk te koop vanaf € 489,-. De eerdere ‘goedkope’ iPhone-variant, de iPhone XR, blijft echter ook gewoon te koop en deze kost op de Nederlandse site € 709,-, maar wordt inmiddels in Amerika al goedkoper aangeboden. De retailprijs voor de iPhone SE ligt daar 200 dollar onder die van de iPhone XR. De vewrwachting is dat Nederland zal volgen. Hoogste tijd om te bekijken of je, als je een ‘goedkope’ iPhone wilt, beter de iPhone XR kunt kiezen of de iPhone SE.

Aangezien veel insiders aangeven dat de iPhone SE2 een goed alternatief is voor de iPhone 8 (en daar ook deels op gebaseerd is) nemen we deze ook mee in de vergelijking. Wij kozen voor het vergelijk voor het vergelijk steeds de goedkoopste optie zonder inruil.

Hier zien we geen verschillen

Laten we eerst eens kijken waar de toestellen qua specificaties gelijk zijn. Alle drie de opties zijn voorzien van (versterkt) glas en aluminium. Ook de single 12 MP groothoeklens vind je op alle drie de toestellen terug, net als de 7 MP selfiecamera. Hiermee zijn de video-opties (4K video-opnamen met 24 fps, 30 fps of 60 fps of 1080p HD video-opname met 30 fps of 60 fps) ook gelijk. Verder zijn alle drie de toestellen spatwaterdicht conform IP67-standaard.

De batterijen verschillen in capaciteit, maar zijn wel alle draadloos oplaadbaar en geschikt voor 18w-snellaad techiek. Daarbij zijn alle iPhones geschikt voor de AirPods en voorzien van de standaard sensoren.

iPhone 8 of iPhone SE (2de generatie?)

Zoals je ziet maakt het op een aantal gebieden niet uit welke iPhone je kiest. Toch zijn er ook verschillen. We zetten eerst op een rij waarom je de iPhone SE boven de iPhone 8 zou verkiezen.

De iPhone 8 is voorzien van de A11 chip, terwijl de iPhone SE2 voorzien is van de A13-chip. Daarmee is de nieuwste uitgave dus sneller en in staat tot betere prestaties.

Daarnaast is de iPhoneSE2 de enige smartphone die je kunt kiesen met een interne opslagcapaciteit van 256 GB. Ook is de iPhoneSE met Haptic Touch iets moderner dan de iPhone 8, die beschikt over 3D-touch.

Verder zien we bij de filters voor het camerawerk beduidend meer mogelijkheden bij de iPhoneSE2. Zo is hier de Portret modus, bokeh-effect en next generation Smart HDR voorzien.

Ook bij de video-opties zien we met name in de filters betere eigenschappen, zo heeft de iPhone SE stereo geluid, Quicktake-video en verlengde dynamische range om je opnames te perfectioneren.

Tot slot valt op dat de iPhone 8 minder geschikt is voor streamen en een nano Simcard optie heeft, terwijl de iPhone SE een dual Sim heeft.

iPhone SE2 of iPhone XR

Het is dus inmiddels duidelijk dat de iPhone SE2 eigenlijk alleen voordeel biedt ten opzichte van iPhone 8 als je van plan bent om veel met camera en video te doen. Daarnaast zal je wellicht minder lang iOS-updates krijgen op de iPhone 8, maar dat is een aanname. Natuurlijk blijft dan de vraag over, als je toch wilt vervangen, of je die ruim € 200,- meer op tafel wilt leggen voor de iPhone XR of toch de iPhone SE 2 kiest. Deze vergelijking kent wat valkuilen, want doordat de iPhone SE2 nieuwer is, is deze op sommige gebieden beter uitgerust dan de iPhone XR.

Het grote voordeel van de iPhone XR is uiteraard het beeldscherm. Waar je met de andere toestellen de beschikking hebt over een beeldscherm van 4,7 inch met Retina HD Display krijg je met de iPhone XR een beeldscherm van 6,1 inch met Liquid Retina HD in handen. Dat verschil zie je.

Daarnaast werkt deze iPhone, in tegenstelling tot de twee andere smartphones met True Depth techonologie in plaats van FaceTime HD. Daarnaast is de iPhone XR de enige iPhone met gezichtsherkenning als beveiligingsoptie. Daarnaast is het aanbod van technische filters op de selfiecamera met mogelijkheid tot uitgebreide dynamic range en stabilisatiemogelijkheid iets uitgebreider.

Ook de batterijcapaciteit is uitgebreider. Je kunt ongeveer 1,5 uur langer vooruit met de iPhone XR. Met het feit dat de iPhone XR als enige mogelijkheden biedt voor Animoji en Memoji hebben we alle voordelen benoemd.

Tegenover deze extra’s die de extra uitgave rechtvaardigen staan ook een aantal zaken die minder zijn dan bij de iPhone SE2. Vooral de A12-chip van de iPhone XR -die dus een generatie ouder is- en de beperktere geheugencapaciteit (maximaal 128 GB t.ov. de 256 GB op de iPhoneSE2) zal je in het gebruik merken. Daarbij zijn de technische filters voor cameragebruik iets beperkter (zo heb je maar 3 effectmogelijkheden voor Portrait Lightning en is ook de Smart HDR-functie van de vorige generatie).

Kortom, Apple biedt met de uitbreiding van de iPhone SE2 dus een optie die weinig verschilt van de eerdere versie. Waar de keuze om van de iPhone 8 over te stappen naar de iPhone SE2 voor cameraliefhebbers en voor liefhebbers van moderne tech nog te begrijpen is, wordt verkoopsucces iPhone XR eigenlijk uit de markt gedrukt als de grootte van het scherm niet belangrijk is. Apple zou dus zichzelf wel eens kunnen gaan beconcurreren en of dat nu de bedoeling is?

Gegevens en foto: Apple.nl