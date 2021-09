Kiezen! Welke kleur iPhone 13 past het beste bij jou?

De iPhone 13 is er in allerlei kleuren. Wij hebben de kleuren voor je op een rijtje gezet, zodat jij kan kiezen welke het beste bij je past.

Het was me wel een weekje. Apple domineerde het nieuws met hun streaming- event. Natuurlijk ging de meeste aandacht naar de nieuwe iPhone. We hebben al de verschillende varianten beschreven, nu is het tijd voor de kleuren. Want de iPhone 13 komt in aardig wat mooie kleuren.

iPhone 13 kleur

Voordat we bij de kleuren komen, is het belangrijk om met een aantal factoren rekening te houden. Niet iedereen deelt je mening (gelukkig maar), maar dat kan inhouden dat je keuze invloed kan hebben op je latere verkoopprijs. Als je je iPhone nog eens zou willen verkopen, dan zijn de meest saaie kleuren het beste. Ook slijten sommige kleuren, zoals wit, wat sneller. Een hippe kleur blijft ook niet altijd hip. En als je veel filmpjes kijkt is het handiger om een donkere kleur te nemen, dan is het contrast niet zo groot.

De iPhone 13 en de iPhone 13 mini komen in middernacht, sterrenlicht, blauw, rood en roze. De kleuren middernacht en sterrenlicht vervangen de kleuren zwart en wit. En het is echt wel een andere kleur. Middernacht is meer donderblauw. Ook is sterrenlicht meer gebroken wit. Het verschil met de ‘oude’ iPhone kleuren zie je wel, maar dan moet je wel naast elkaar leggen en goed kijken. Rood is natuurlijk echt voor de liefhebber, maar oh wat ziet het er mooi uit.

De iPhone 13 Pro (Max) komt in zilver, goud, grafiet en Sierra Blue. Dit zijn zowat bijna dezelfde kleuren als bij de iPhone 12 Pro’s. Goud, zilver en grafiet zijn gebleven. Blauw (oceaanblauw) is vervangen door Sierra Blue. Op deze kleur komen lovende reacties online. Het is een lichtere blauwe kleur, wat mooi bij het toestel past. Veel mensen gaan voor deze optie.