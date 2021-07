Kijk, dit is er nieuw aan de DJI Pocket 2 - Apparata

Als je goed kijkt moet je opvallen dat er iets anders is aan de DJI Pocket 2. Kijk maar.

De DJI Pocket 2 is nog een prima product. Toch wilde DJI het product weer even straktrekken voor een update. En dat hebben ze ook gedaan. Ten eerste introduceert het merk een nieuwe kleur voor de Pocket 2. Naast een zwarte, kun je de camera nu ook in het wit bestellen. Verder is er een nieuwe update uitgebracht voor het product. Met de nieuwe firmware update voor de Pocket 2 is er ondersteuning voor nog meer camera’s.

Een aardigheidje van de witte DJI Pocket 2 is dat de accessoires ook in het wit komen. Dat stemt toch mooi op elkaar af. Het merk noemt de kleur Sunset White. De handheld camera in een exclusieve combo kost 439 euro. Bij dat bedrag zit naast de camera onder andere een cover, bandje, adapters en een afstandsbediening inbegrepen.

Je moet er nog wel zelf een MicroSD-kaartje in stoppen, anders valt er weinig te filmen met het apparaat. De handzame Pocket 2 wordt geroemd door zijn eenvoud. Het is een kleine camera, maar kan toch zeer stabiele video’s maken. Gevalletje kost wat, maar dan heb je ook wat zullen we maar zeggen.

DJI Pocket 2