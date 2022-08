Kijk live de lancering van NASA´s megaraket

Vandaag is het zover, we gaan weer richting de maan! Kijk snel live mee naar de lancering van de raket van NASA.

Toch wel een belangrijk moment in de geschiedenis van de mens. Zeker toen de mensheid nog nooit op de maan was geweest. Nu gaan we weer en dat is ook wel een dingetje. Vanmiddag om 14.30 uur Nederlandse tijd moet het gevaarte de lucht in gaan.

Lancering NASA´s raket

De livestream op YouTube is al geopend en daar zie je nu al vette beelden van de raket. Bij een lancering kunnen er wel nog allerlei problemen optreden. Van een lekkende tank tot slecht weer. Het is daarom nooit zeker of de lancering plaats gaat vinden. Dit maakt het wel extra spannend.

De raket heet de Artemis I en is op dit moment volgetankt. Dit heeft uren genomen, want er gaat wel wat brandstof in. De raket zal het voorwerk doen voor Artemis II en III. Bij die laatste zullen astronauten daadwerkelijk de maan op gaan. Stukje geschiedenis wordt er dan geschreven, want dit zal de eerste keer zijn dat er een zwart persoon op de maan is. En een vrouw!

Cruciaal

De lancering van vandaag is belangrijk voor de volgende lanceringen. Lukt het niet, dan loopt alles vertraging op. Dat is best zuur, want het hele project kost de NASA tot nu toe ongeveer 93 miljard dollar. De capsule die in de raket zit zal in de baan van de maan worden gebracht. Hier zal het foto´s maken, te voorbereiding op toekomstige vluchten. Er staat dus veel op het spel.

Meekijken is simpel, gewoon naar YouTube gaan (of hieronder aanklikken). Het is een hele happening, want ook grote sterren zullen passeren. Denk hierbij aan Jack Black en Chris Evans. Veel plezier.

UPDATE. Het lijkt erop dat de lancering niet door kan gaan. Er is een probleem met een van de vier motoren. NASA krijgt deze niet op de gewenste tempratuur. De volgende lanceringsdatum is aanstaande vrijdag.