Kijk nu de The Walking Dead seizoen 11 Trailer

Nog een laatste keer kruipen we in de apocalyptische wereld van The Walking Dead voor seizoen 11, de trailer is nu vrijgegeven.

Na jaren van toffe, maar soms ook verschrikkelijk langdradige seizoenen, komt er een einde aan The Walking Dead. Het elfde seizoen markeert het einde van de succesvolle serie. Seizoen 10 was gelukkig een prachtig seizoen met een mooi verhaal. De makers kunnen het dus nog wel.

Daarmee is de hoop op een mooi afsluitend seizoen voor nummer 11 met The Walking Dead groot. Hopelijk hebben ze geleerd van de fail van die andere grote HBO-serie, Game of Thrones. Die serie eindigde in tranen, want het laatste seizoen van die geliefde serie bleek een enorme deceptie.

Nee, wat dat betreft moet The Walking Dead seizoen 11 dat beter gaat doe en de eerste trailer ziet er in elk geval goed uit. Er gaan doden vallen, nieuwe vriendschappen ontstaan, er is enorm veel actie en natuurlijk werkt het seizoen uiteindelijk toe aan een hoogtepunt. Het elfde seizoen van The Walking Dead bestaat uit drie onderdelen van acht afleveringen. In het laatste deel van 2022 verschijnt de allerlaatste aflevering. En dan is het gedaan met The Walking Dead, na al die jaren. Dat is goed zo, want het is ook wel mooi geweest nietwaar?