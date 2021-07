Kijk om 15:00 uur live mee hoe Jeff Bezos de ruimte in gaat!

Afbeelding via Blue Origin

De rijkste man ter wereld gaat vandaag de ruimte in. Kijk om 15:00 uur hier live mee.

Het lijkt wel alsof de ruimte in gaan de nieuwste hobby van de miljardairs van deze planeet is. Uiteraard is Elon Musk hiermee bezig, maar ook Richard Branson was verleden week in de ruimte. Nu is het de beurt aan Bezos, met een Nederlandse passagier.

Live meekijken hoe Jeff Bezos de ruimte in vliegt

Vanmiddag om 15:00 uur is het dan echt zo ver. De rijkste man ter wereld gaat de ruimte in met de suborbitale raket van zijn bedrijf. Hij gaat niet alleen en vliegt met drie andere passagiers: zijn broer Mark, de 82-jarige luchtvaarticoon Wally Funk en de 18-jarige Nederlandse middelbare school Oliver Daemen.

Welcome to the crew, Oliver! We’re grateful to have you as our first customer to mark the beginning of commercial operations. #NSFirstHumanFlight https://t.co/gwZ6qBOFpi pic.twitter.com/SuOwxe2353 — Blue Origin (@blueorigin) July 15, 2021

Bezos wordt dus de tweede miljardair die een raket vliegt die hij heeft betaald, nadat de oprichter van Virgin Galactic, Richard Branson, op 11 juli met het raketvliegtuig van zijn bedrijf naar de ruimte werd gelanceerd. De Nederlander Daemen zal de jongste persoon zijn die naar de ruimte vliegt en Funk, een levendige brandweerman die in de jaren ’60 als astronaut trainde maar nooit de ruimte bereikte, zal de oudste zijn.

Missie

De vlucht heeft natuurlijk ook een naam, namelijk NS-16. Het is de eerste keer dat het bedrijf Blue Origin mensen naar de ruimte stuurt. De laatste berichten melden dat de lancering op schema ligt. Er zou slecht weer komen, maar de voorspellingen nu zeggen dat rond 15:00 uur deze weg zijn. De gehele missie zou niet meer dan 10 minuten duren.

“De lanceerploeg is klaar, het voertuig is klaar, de bemanning is klaar en de vluchtdirecteur is klaar”, vertelde NS-16-vluchtdirecteur van Blue Origin, Steve Lanius, aan verslaggevers. De 6 verdiepingen hoge New Shepard zal opstijgen vanaf de raketfaciliteiten van Blue Origin in Van Horn, een afgelegen stadje in de westelijke woestijn van Texas. De bemanningscapsule zal loskomen van de New Shepard-booster op een hoogte van ongeveer 100 kilometer om een ​​paar minuten door te brengen in de gewichtloosheid van microzwaartekracht waar de bemanning de kromming van de aarde kan zien.

Meekijken doe je op de website van Blue Origin.