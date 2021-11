Kijk US Netflix in Nederland via PureVPN voor 1,39 euro

Toegang tot het Amerikaanse aanbod van Netflix doe je met PureVPN aan de hand van een mooie korting.

Het is de periode van Black Froiday en dat betekent minder betalen voor heel veel dingen. Iets tastbaars, zoals een nieuwe laptop of smartphone, maar ook bijvoorbeeld iets virtueels. Met dat laatste hebben wij goed nieuws voor je. In samenwerking met PureVPN bieden we je een fikse korting op een abonnement.

De Black Friday mega deal van PureVPN geeft meer dan 80 procent korting op een tweejarig abonnement. Voer de code ‘Korting20’ in op de website van PureVPN en voor slechts 1,39 euro per maand heb je twee jaar toegang de VPN diensten van het bedrijf.

Met deze toepassing heb je onder meer toegang tot het Amerikaanse aanbod op Netflix. In vergelijking met Nederland betekent dat toegang tot honderden films en series extra. De enige manier om dit voor elkaar te boksen is als je gebruik maakt van een VPN, om zo de locatie van de Verenigde Staten na te bootsen op je smartphone, laptop of tablet. Daarnaast brengt het gebruik van een VPN nog meer voordelen met zich mee. Je kunt anoniem en veilig surfen over het internet.

Voor 1,39 euro per maand toegang tot de US Netflix in Nederland met PureVPN als je de code ‘Korting20’ gebruikt. Veel kijkplezier!