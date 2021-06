Kijk, zo is Bitcoin bezig met het herstel - Apparata

De bodem van de dip lijkt te zijn bereikt, want Bitcoin is druk bezig met herstellen.

Al enkele weken is de koers van Bitcoin vrij fors aan het dalen. De cryptomunt kwam vanaf 57.000 dollar en daarna volgde een raketdaling. Het dieptepunt werd bereikt rond 23 mei, met een koerswaarde van 33.000 dollar.

Voorlopig lijkt dit inderdaad het dieptepunt te zijn. Sinds het staan op die dip is er weer een weg naar boven gevonden. Overigens niet in een rechte lijn, maar met nog wat horten en stoten. Zo volgde op 31 mei een daling van 36.000 naar 34.000 dollar. Daarna zie je in de lijn nog enkele van wat kleinere correcties.

Een forse stijging is sinds vanmorgen gaande. Dat schetst een interessant beeld. We zien Bitcoin vanaf zo’n 37.500 dollar een flinke opmars naar boven maken in vorm van herstel. Op het moment van schrijven staat de koers van de cryptocurrency op 38.700 dollar. Een stijging van vijf procent in 24 uur.

De weg naar boven is lang en niet zomaar gevonden. Als de trend zo doorgaat zullen er nog wat correcties kunnen volgen. Pin je er niet op vast dat het dieptepunt echt is bereikt, maar als je zo naar de koers kijkt lijkt het er wel op.

Bitcoin herstel in beeld