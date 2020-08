Steekt men een stokje voor killer robots? [video]

Volledig autonoom opererende killer robots zouden een gevaar voor de mensheid zijn.

Als we in een film een buitenaardse robot zonder problemen een paar dozijn ‘aardlingen’ zien afschieten is dat vaak spannend en soms zelfs grappig. De grap wordt al snel wat minder leuk als blijkt dat veel landen bezig zijn om deze techniek echt te ontwikkelen. Op basis van algoritmes zouden deze killer robots zonder enige menselijke interventie kunnen opereren. Dat zorgt bij veel mensen voor allerlei neigingen. Het grijpen van een zak popcorn om te zien hoe het afloopt hoort daar niet bij.

Internationale actie tegen killer robots

De organisatie Human Rights Watch neemt de zaak hoog op en publiceerde vandaag een rapport. Hierin staat de visie per land op wapens die zonder enige menselijke controle hun doelwit kunnen bepalen en actie kunnen nemen. Deze zogenoemde killer robots zijn al in gebruik op het Arabisch schiereiland en in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid Korea. Men heeft ze, voor zover bekend, alleen zo geprogrammeerd dat de mens de uiteindelijke beslissing neemt.

Hoe denkt Nederland over killer robots?

In het rapport staat ook de visie van Nederland. Het blijkt dat Nederland sinds 2013 vindt dat er een discussie over autonome wapens op gang moet komen. Volledig autonome wapens zijn volgens onze beleidsbepalers volgens de wet niet toegestaan. Onze politici stellen zich naar aanleiding van advies van deskundigen op het standpunt dat menselijke controle op het programmeren genoeg is. Bij identificatie van doelen en het besluit om te vuren is geen menselijke controle nodig. Men is tegen een totaalverbod omdat voor iedere robot toch menselijke controle nodig is om hem te maken. Wel pleit Nederland voor strenge regelgeving (die in 2019 aangescherpt werd) en wil men blijven discussiëren over de grenzen aan killer robots.

Als je het hele rapport leest lijken de meningen verdeeld. Veel landen willen een verbod terwijl zes (anonieme) grootmachten, waaronder naar verluid Amerika en Rusland, juist geen sancties willen.

Hoe reëel is de angst en roep om maatregelen?

Men nam vorig jaar al een even interessant als beangstigend filmpje op over de capaciteiten van de killer robot. Ook zie je wat er gebeurt als deze op hol zou slaan. Nu lachen we erom, maar wie weet hoe snel het werkelijkheid is.

Het hele rapport kun je hier lezen. Overigens wil men ook afspraken maken over killer drones.