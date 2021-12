Kinderachtig? Snoopy horloge duurder dan een jaarsalaris

Kinderachtig of niet. Feit is dat dit Snoopy horloge relatief ontzettend veel geld waard is.

Een leuk cadeautje voor onder de kerstboom is het niet. Althans, voor de meesten van ons. Want meer dan 30.000 euro stukslaan op een horloge is geen kattenpis. Laat staan zoiets cadeau doen. En dat geldbedrag. Waar hebben we het dan over? Een Rolex, een gave Omega? Nee, we hebben het over een Snoopy horloge.

Niet zomaar een uurwerk natuurlijk. Dit is de Franck Muller Bamford Crazy Hours met Snoopy opdruk. Het horloge komt in een gelimiteerde oplage van 25 stuks op de markt. Het bekende figuurtje Snoopy is afgebeeld, terwijl zijn armen als aanwijzers van het uur dienen. Het horloge is gemaakt van staal met een mat zwarte afwerking.

Via de website van Bamford Watch Department is het mogelijk om het Snoopy horloge online aan te kopen. Het uurwerk komt in een fraaie koffer, met eveneens de nodige afgebeelde Snoopy’s. Je moet er wel snel bij zijn. Want zoals gezegd gaat het hier om een horloge in een gelimiteerde oplage van slechts 25 stuks. Het goede nieuws is dat ze op het moment van schrijven nog beschikbaar zijn. Hoeveel precies is helaas niet bekend.