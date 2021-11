Kinderen moeten les krijgen over crypto’s!

Kinderen leren op school hoe om te gaan met geld, wellicht is het verstandig om hier crypto’s aan toe te voegen.

De digitale munten worden steeds meer geaccepteerd. In de toekomst zal het gebruik alleen maar toenemen. De toekomst zijn onze kinderen, dus het is geen gek idee om hun te leren wat crypto’s zijn en wat je er mee kan. In Amerika zijn hier al ideeën over.

Kinderen en crypto’s

Amerika loopt vaak voorop. Nu ook weer. De verkozen burgemeester van New York, Eric Adams, is van plan om van NYC het centrum van crypto en innovatie te maken. Hij zegt dat er scholen geopend moeten worden om cryptocurrency en blockchain-technologie te onderwijzen, waarbij hij opmerkt dat Bitcoin “een nieuwe manier is om te betalen voor goederen en diensten over de hele wereld.”

De burgemeester zei dit in een interview met CNN Business Sunday. Hij legde ook uit dat hij zijn eerste drie loonstrookjes in Bitcoin zou willen hebben.

Adams werd gevraagd: “Zou u bedrijven in New York City aanmoedigen om Bitcoin of andere cryptocurrencies te accepteren?” Hij antwoordde: “We gaan ernaar kijken. We gaan voorzichtig te werk.”

Burgemeester van New York

Toch geen onbelangrijke stad in de wereld. De burgemeester legde uit: ‘Ik wil een signaal afgeven. Deze stad was de Empire State … Dit is het centrum van innovatie, zelfrijdende auto’s, ontwikkeling van drones, cyberbeveiliging, life sciences. Dus toen ik het had over blockchain en Bitcoin, stopten jongeren op straat en vroegen me: ‘Wat is dat? Waar het over gaat?’. Reden genoeg voor Adams om zijn ambities kracht bij te zetten. Wanneer dergelijke scholen er gaan komen, dat is onbekend.