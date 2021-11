Kleine, betaalbare gadgets die geweldige Sinterklaas cadeaus zijn

Sinterklaas, maar ook de kerst komt eraan. Dan is het leuk om kleine, betaalbare gadgets te geven. Wij hebben er een paar op een rijtje gezet.

De feestdagen komen eraan. Misschien doe je niet meer aan Sinterklaas, maar dan volgt Kerst snel. En het is hierbij gemakkelijk om te denken dat de beste gadgetgeschenken de chicste en duurste dingen zijn. Maar er zijn genoeg opties waarvoor je je portemonnee niet hoeft te plunderen.

Kleine betaalbare gadgets

De gadgets zijn allemaal redelijk goed te betalen. En zijn leuk om weg te geven. Check ze hieronder.

Google Chromecast

Deze gadget kan natuurlijk niet ontbreken.Als je geen idee hebt van een goed, goedkoop cadeau voor de techneut in je leven, kun je niet fout gaan met een Chromecast. Net als andere Chromecasts kun je met deze Chromecast films en tv-programma’s streamen van grote services zoals Netflix, YouTube en HBO Max.

De Google TV-interface is altijd vrij eenvoudig te navigeren geweest, maar het is eenvoudiger dan ooit dankzij de afstandsbediening die nu bij de Chromecast wordt geleverd. Het heeft een Assistent-knop, waarmee je snel toegang hebt tot spraakopdrachten, plus een ronde D-pad, sneltoetsen voor YouTube en Netflix, en ondersteuning voor HDMI-CEC en IR, zodat je je hele tv ermee kunt bedienen.

Google

KeySmart sleutelhouder

Ken jij iemand die altijd zijn of haar sleutels kwijt is? Die altijd een puinhoop van rinkelende sleutels maakt? Dan is deze sleutelhouder echt iets. Het Classic-model is het beste voor deze meeste mensen, omdat het slank is en tot 14 sleutels kan bevatten in een nette kleine sandwich van soorten, tussen twee aluminium en roestvrijstalen stukken. Het is gemakkelijk om al je sleutels aan beide uiteinden van de KeySmart te stapelen en, eenmaal geïnstalleerd, kan je alleen de sleutel uitdraaien die je nodig hebt om je deur te ontgrendelen.

KeySmart

Oplaadpad

Kunnen we nog echt zonder? Blijkbaar wel, veel mensen hebben namelijk nog geen oplaadpad. En oplaadpads zijn als oplaadkabels: het kan nooit kwaad om een extra draadloos oplaadpad te hebben liggen. Mophie’s 15W-pad is een van de mooiere die we hebben gezien met zijn afgeronde vierkante ontwerp, ultrasuede afwerking en LED-indicatielampje. Hij is compact genoeg om op een overvolle bijzettafel naast je bank of op je bureau te passen.

Mophie

AirTag

Misschien wel de ultieme (goedkope) gadget van dit moment. De AirTag van Apple. De meesten van ons hebben iemand in ons leven die alles kwijt is – hun sleutels, portemonnee, portemonnee of rugzak, de lijst gaat maar door. Als die persoon in je leven toevallig ook een iPhone heeft, zijn AirTags geweldige cadeaus. Deze Bluetooth-trackers van een kwart formaat worden vrijwel onmiddellijk gekoppeld aan iOS-apparaten en kunnen vervolgens worden gevolgd met de Zoek mijn-app. En ze zien er nog mooi ook uit.