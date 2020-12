Knaap speelt Call of Duty: Black Ops Cold War op een fluit! - Apparata

Foto @DeanoBeano via Twitch

Ja echt, een streamer probeerde uren aan een stuk Call of Duty: Black Ops Cold War met een fluit te spelen. En het leverde zelfs wat kills op.

Bij Call of Duty draait het allemaal om coördinatie en reactievermogen. Muis en toetsenbord zijn preferabel, maar een controller geeft je ook genoeg controle. Wat daarentegen een absolute no-go is, is een blogfluit. Toch wist streamer DeanoBeano precies dat te doen; hij speelde Black Ops Cold War op een fluit! Naast de hilarische geluiden was het daarentegen ook nog behoorlijk indrukwekkend.

Fluit of Duty: Black Ops Cold War

Call of Duty: Black Ops Cold War is best een spannende game om te kijken. Streamer DeanoBeano wist het nog interessanter te maken door met een fluit te spelen. Ja, echt waar.

Door middel van een doodsimpele blokfluit en een recorder met wat software bestuurde hij zijn personage met de enkele noten die een blogfluit kan produceren. Iedere toon is gekoppeld aan een bepaalde actie, zoals naar links en rechts kijken, richten en schieten.

Hij speelt exclusief Nuke Town en weet zo nu en dan een kill te krijgen! Later pakt hij ook de bongo’s erbij, wat er wederom ontzettend absurd uitziet. In tegenstelling tot de wat inconsistente fluit weet hij met de bongo’s zelfs verrassend goed te spelen.

THIS IS FUCKING INSANE LMAOOOOOO pic.twitter.com/oNrWandQ1S — SoaR Deano 🚀 (@DeanoBeano) December 15, 2020

Mocht je niet geloven dat iemand zo’n ongepast voorwerp tot controller kan omtoveren, dan check je allereerst hier de volledige livestream. Daarnaast staat DeanoBeano bekend om zijn gebruik van gekke ‘controllers’, waaronder drums, bongo’s. Black Ops Cold War met een fluit spelen zien we daarentegen echt voor het eerst. En dat heeft een goede reden!