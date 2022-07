Knettergek hotel-vliegtuig is stiekem toch wel heel tof

National Post/ Hashem Al-Ghaili

Ontwerpers hebben dit hotel-vliegtuig gemaakt en het is behoorlijk onrealistisch, maar wel gaaf.

Cruiseboten zijn mateloos populair. Oké, sinds de coronapandemie liggen de boten wat onder vuur maar de klandizie trekt weer aan. Een stel ontwerpers dacht, waarom maken we er niet een vliegtuig van? Ja joh, waarom ook niet.

Hotel-vliegtuig

Het heet Sky Hotel. De naam is niet zo innovatief, maar het idee wel. Het is dus een cruiseschip, alleen dan in een vliegtuig vorm. Het enorme apparaat heeft net zoals cruiseboten alles aan boord. Denk hierbij aan een winkelcentrum, sportscholen, zwembaden, eetgelegenheden en casino’s. Dit kan je ervaren met een geweldig uitzicht (want je vliegt, duh). Daarom is ook een groot gedeelte van het dak van glas. Tevens is de achtervleugel ingericht als observatiedek, zodat je nog meer van het uitzicht kan genieten.

Al dit moois is leuk, maar niet realistisch. Dit zeiden ze trouwens over de Titanic ook, maar die kwam er toch maar mooi. Met een iets wat minder einde, maar goed. Toch is het niet de verwachting dat dit vliegende gevaarte op de korte termijn zal vliegen. De uitstoot van allerlei vervelende dampen kan natuurlijk ook roet in het eten gooien.

Aandrijving

Maar daar hebben de knappe koppen ook wat op gevonden. Het vliegtuig zal aangedreven worden door een nucleaire motor. Net zoals sommige vliegdekschepen dus. Deze motor drijft weer twintig elektrische motoren aan, zodat je lekker lang kan vliegen.

Het Sky Hotel kan aan 5.000 mensen onderdak bieden. Natuurlijk zit je niet in een vliegtuigstoel, maar heb je complete hotelkamers tot je beschikking. Heerlijk, maar mijn onderbuik zegt dat het bij dromen blijft. Gelukkig hebben we het filmpje nog.