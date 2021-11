Knettergroot penthouse staat al 13 jaar leeg

Foto via Funda

Dit penthouse in Amsterdam staat al 13 jaar leeg. Waarom? Is het te groot, te duur of te lelijk?

De huizenmarkt in Nederland is overspannen. Voor eenvoudige rijtjeshuizen betaal je al de hoofdprijs. Zeker in Amsterdam, waar deze huizen al voor een miljoen euro of meer verkocht worden. Daarom is het des te opmerkelijker dat er een penthouse in Amsterdam al 13 jaar staat te verpieteren.

Penthouse 13 jaar leeg

De prijs is 5,4 miljoen euro. Dat is een flink bedrag, maar je krijgt er ook wat voor terug. Het is dan ook een gecombineerd penthouse, extra groot dus. Tel bij de prijs nog maar minimaal een paar ton op, want het is volledig casco. Het is dus geen ingericht en compleet afgewerkt huis. Je kunt het ook als een voordeel zien, want je kunt het afwerken en indelen helemaal naar je eigen smaak.

De makelaar noemt het een penthouse. Wij denken dan gelijk aan de bovenste verdieping, maar dat is hier niet het geval. De makelaar zegt hierover dat in dit complex appartementen vanaf een bepaalde verdieping een penthouse worden genoemd. Raar, maar waar. Zal wel marketing zijn.

Funda

New Amsterdam- toren

Het appartement zit in de New Amsterdam- toren. Deze werd dertien jaar geleden afgebouwd en is sindsdien bewoonbaar. Opmerkelijk dus dat dit zo lang leegstaat. De makelaar kan ons wederom van een antwoord voorzien. Het zijn dus twee appartementen die samen zijn gevoegd. Eén daarvan werd wel gebruikt als kantoor. De eigenaar heeft vervolgens alles eruit gesloopt, met de intentie er zelf te gaan wonen. Terecht, het is groot maar heeft ook een dakterras van 136 vierkante meter. Uniek voor op de Zuidas.

Toch zou de eigenaar er nu vanaf willen. We hebben het budget niet, maar het is wel leuk om even naar de foto’s te kijken.