Knetterveel geld voor Trump’s niet bestaand sociaal netwerk

Het kan altijd gekker. En dat blijkt maar weer nu ex- president Trump naar eigen zeggen heel veel geld heeft ontvangen voor een niet bestaand sociaal netwerk!

Geld is overal. En sommige mensen bulken ervan. Investeren is dan een goede optie om het geld te laten ‘groeien’. Donald Trump, de ex- president van Amerika, kan daarbij helpen. Althans, dat denkt hij zelf. Meerdere rijke mensen geloven hem en steken geld in een (niet bestaand) sociaal netwerk.

Sociaal Netwerk van Trump

Het sociale netwerk genaamd TRUTH (waarheid) van de voormalige Amerikaanse president zei in een persbericht dat het $1 miljard aan financiering heeft ontvangen. Dit komt van een “diverse groep institutionele beleggers”, zonder namen bekend te maken. Na deze deal wordt de Trump Media and Technology Group (TMTG) naar verluidt gewaardeerd op $4 miljard. Toch knap.

Dat is best veel geld. Zeker als je bedenkt dat Facebook Instagram overnam voor hetzelfde bedrag in 2012. Het sociale netwerk van Trump en zijn mediagroep werden in oktober officieel aangekondigd. Destijds zei het bedrijf dat het de website en de app in november alleen op uitnodiging zou lanceren. Maar het is duidelijk dat het de deadline heeft gemist. Onzekerheid alom. Wat we wel hebben zijn een aantal afbeeldingen hoe het netwerk eruit zou kunnen zien.

Afbeelding via App Store

TRUTH

Trump is vaak boos. Op alles en iedereen. TRUTH werd dan ook aangekondigd met het verheven doel om “de tirannie van Big Tech” te bestrijden. Het bedrijf wil het netwerk in 2022 openstellen voor het publiek, maar vermoedelijk halen ze die deadline ook niet.

Trump is nog steeds verbannen van Twitter, Facebook en alle grote sociale netwerken van de wereld. Dus hij heeft op dit moment niet echt een internetmegafoon om zijn gedachten uit te schreeuwen. Dat zou hij dus graag doen op dit nieuwe netwerk, maar of het echt ooit van de grond gaat komen…