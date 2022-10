Kodak opblaasbare projectorscherm onverwacht handig

Met het 174 inch ( inderdaad, meer dan 5 m) reusachtige Kodak opblaasbare projectorscherm kan je zowel thuis als, vooral, buiten genieten van je beamer.

Met het 174 inch ( inderdaad, meer dan 5 m) reusachtige Kodak opblaasbare projectorscherm kan je zowel thuis als, vooral, buiten genieten van je beamer.

Kodak, om zeep geholpen door haar eigen uitvinding

Sinds de roemloze ondergang van Kodak, nota bene wegens de door Kodak zelf uitgevonden digitale camera, is het een beetje stil rond dit ooit enorme bedrijf. Want Kodak verdiende daarvoor heel veel aan het produceren van fotorolletjes. En die heb je met een digitale camera, of met de smartphone natuurlijk niet meer nodig. Het bedrijf paste zich te laat aan aan de nieuwe omstandigheden, waardoor het flink in de problemen kwam.

Van de in de zeventiger jaren meer dan 120.000 werknemers, werken er nu nog minder dan 5000, en dit aantal daalt elk jaar. Toch komen ze, althans het veel kleinere bedrijf dat een doorstart heeft gemaakt, af en toe met nieuwswaardige producten naar buiten. Zoals het Kodak opblaasbare projectorscherm. Hoewel dit eigenlijk in licentie wordt geproduceerd, waarbij alleen de naam van Kodak erop staat.

Kodak opblaasbare projectorscherm, een gat in de markt?

Al eerder was er bijvoorbeeld de spraakmakende Kodak Ektra cameratelefoon. Deze flopte behoorlijk, maar de uitvinders van Kodak zaten niet stil. Nu komen ze met een gadget waar veel eigenaren van beamers met smart op zitten te wachten, een opblaasbaar projectorscherm.

Niet iedereen heeft thuis een grote witte wand vrij, of plaats voor een groot oprolbaar scherm. Met het Kodak opblaasbare projectorscherm is dat probleem opgelost. Je kan het makkelijk compact opbergen en als je behoefte hebt aan het scherm staat het in een mum van tijd overeind dankzij de meegeleverde elektrische luchtpomp.

Dankzij de verzwaarde voet waait het scherm niet snel om. Ook is het redelijk goed bestand tegen beschadiging. Al blijft het natuurlijk een opblaasconstructie en daarmee teer.

Nog niet in Nederland leverbaar, wel alternatieven

Het Kodak opblaasbare projectorscherm, met een prijs rond de $ 200, is niet in Nederland te krijgen. Het kan wel besteld worden via de Amerikaanse versie van Amazon.

Ook andere fabrikanten hebben zich op deze opblaasbare projectorschermen gestort, met prijzen tussen de 150 en 500 euro of meer. Dus wil je liever het scherm in Nederland kopen, dan zijn er genoeg alternatieven, van wisselende kwaliteit en prijs.