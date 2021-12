Koel je iPhone hiermee af

Razer

Hardcore iPhone gebruikers opgelet, met deze gadget koel je je smartphone af.

Sommige mensen hebben hun iPhone zowat vastgelijmd aan hun hand. Ook het spelen van spelletjes is razend populair. Dan kan je smartphone behoorlijk warm worden, daarom is deze gadget gemaakt. Razer heeft een Cooler Chroma uitgebracht die belooft je toestel koel te houden. Er is een versie met een klem voor Android-telefoons en oudere iPhones, maar de ster van de show is het MagSafe-model – je zult het ontwerp van je iPhone 12 of 13 niet volledig bezoedelen.

Defeat the heat with the new Razer Phone Cooler Chroma. Powered by advanced cooling technology and Razer Chroma RGB, you can now stay cool in the heat of battle with style. Available for iPhone and Android smartphones: https://t.co/frfDPWHmFq pic.twitter.com/6bGjQXAa6N — R Λ Z Ξ R (@Razer) December 7, 2021

Koel je iPhone af

De gadget is vanaf nu verkrijgbaar. En omdat dit een Razer-apparaat is, kun je de schijnbaar verplichte RGB-verlichting (aangestuurd via Bluetooth) verwachten, evenals een krachtige ventilator met zeven bladen die stil blijft met ongeveer 30 dB. Nadeel is dat je wel in de buurt van een stopcontact moet zijn. Dit omdat je een USB- C oplader moet aansluiten, ongeacht je MagSafe gebruikt of niet.

Razer

De vraag is natuurlijk of dit een gadget is dat echt nodig is. Moderne telefoons worden warm en kunnen de prestaties onder aanhoudende zware belasting verminderen. Maar dan moet je wel heel intensief het apparaat gebruiken. Het is niet duidelijk hoeveel koeler je telefoon zal worden met dit apparaatje. Er is ook de simpele kwestie van noodzaak. Wil je echt een ventilator met een draadje? Of kan kan je dan niet beter een gaming- telefoon aanschaffen.