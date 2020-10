Geld besparen en lekkerdere koffie dankzij lege koffiecups - Apparata

De lege koffiecups weggooien is niet handig voor jouw portemonnee…

Er zijn maar weinig Nederlanders die de dag niet beginnen met een goede kop koffie. Ook internationaal gaan mensen erg ver voor een goede kop koffie. Nespresso heeft met de koffiecups een nieuwe manier van koffie zetten geïntroduceerd en sindsdien zijn de koffiecups op steeds meer aanrechten te vinden. Vraag is wat je met de lege koffiecups moet doen. Weggooien lijkt wel de minst verstandige optie.

De lege koffiecup gebruiken als besparing

Als je koffie gezet hebt met een koffiecup heb je een aluminium cupje en een laagje koffiedrab over. Weggooien lijkt de makkelijkste optie, maar dat hoeft niet. Je kan de koffiecup dan gebruiken voor een tweede kopje koffie. Deze is uiteraard iets lichter van smaak, maar dat kan ook weer de kosten van suiker en melk drukken.

Als je de koffiecup niet meer kan of wil gebruiken kun je ook overwegen om het restant koffie in het cupje eruit te halen.

Het koffiedik kan je vervolgens over de grond bij de planten in jouw tuin of moestuin gooien. Hierdoor wordt de grond wat zuurder en dat werkt hetzelfde als kunstmest, zoals Pokon. Ook zorgt de zurige samenstelling ervoor dat katten, mieren en slakken wegblijven. De koffiecups zelf kun je vervolgens, als je echt creatief wilt zijn, gebruiken om bijvoorbeeld kettingen te maken of andere leuke hobbies te verzinnen.

Lekkerdere koffie met lege koffiecups

Soms kan je zin hebben in een speciale melange of een koffiesmaak die niet in cups wordt aangeboden. Geen nood, een lege koffiecup doet wonderen. Als je de gebruikte koffiecup leeg maakt en goed schoonmaakt kun je deze vullen met de speciale melange van jouw keuze tot ongeveer 1 millimeter onder de rand. Vervolgens kun je van aluminiumfolie een ronde afsluiting knippen. De omtrek van de folie moet 1 centimeter groter zijn dan de omtrek van de cup. Vervolgens kun je het aluminiumfolie over het lege cupje vouwen en de randen stevig aandrukken zodat de hele cup goed gesloten is. Pas op dat je de vorm van de cup niet verandert. Als dit gelukt is kan je de koffiecup gewoon gebruiken voor een extra speciaal ‘bakkie’.

Recyclen en winnen met Nespresso

Als je Nespresso koffie drinkt en je bovenstaande opties toch te bewerkelijk vindt kun je natuurlijk altijd gebruik maken van de recycle-service. Nespresso neemt jouw lege cupjes namelijk gratis in als je nieuwe cups bestelt. Bovendien organiseert men onder de mensen die hier gebruik van maken een winactie. Hier kun je diverse producten, waaronder zelfs een fiets, winnen die gemaakt zijn van gerecyclede koffiecups. Je kunt hier meer lezen over de actie. Als je helemaal klaar bent met weggooicups kun je natuurlijk altijd herbruikbare koffiecups kopen en vullen.

Bron: Digital Trends