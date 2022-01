KOGA wint twee RedDot awards

Sportfietsenmerk KOGA slaagde er in om twee felbegeerde Amerikaanse RedDot awards in de wacht te slepen met haar innovatieve e-bikes.

Met de KOGA PACE B10 en de KOGA E-Nova EVO haalde de Friese sportfietsenbouwer de awards binnen. Dit signaleert een trend, waarbij steeds meer internationale kopers kiezen voor kwaliteitsfietsen van Nederlandse bodem.

De Red Dot Design Award win je niet zomaar. Het is een Duitse internationale prijs voor hoogwaardig productdesign en kwaliteit. Een internationale vakjury beoordeelt, welke producten het meeste uitblinken in design en in kwaliteit. In de afgelopen vijftien jaar viel al elf KOGA fietsen deze eer te beurt. Een indrukwekkende prestatie, zeker als je bedenkt dat er elk jaar zo’n 60.000 producten van over de hele wereld meedingen naar deze prestigieuze prijs.

KOGA wordt ook wel de Rolls-Royce onder de fietsmerken genoemd, omdat ieder model met de hand gemaakt wordt door één meestermonteur en ook een eigen paspoort krijgt. Dus heel verrassend is deze dubbele trofee misschien ook wel niet.

KOGA is al langer actief op e-bike terrein. Na een nogal klunzig begin, waarin het merk een fiets produceerde zonder afneembare accu, hebben de Friezen de laatste vijf jaar de slag goed te pakken. Dat merk je aan bijvoorbeeld de KOGA PACE B10 en de KOGA E-Nova EVO.

KOGA PACE B10 – elegant en modern design, met ingetogen silhouet

KOGA PACE B10: prijswinnaar Red Dot Award 2021

De urban KOGA PACE-serie is er echt voor de moderne en trendbewuste fietsliefhebber met een actieve levensstijl.

Vandaar dat het merk bij de KOGA PACE B10 gekozen heeft voor een elegante vormentaal met duidelijk gedefinieerde ontwerplijnen. Deze zorgen voor een dynamische look.

Maar niet alleen door design overtuigt deze fiets. Ook de techniek mag er zijn, met maximaal comfort en kracht. Zo zijn accu en kabels netjes weggewerkt in het frame. De brede banden, grote accu en sterke Bosch motor verzekeren veel en veilig rijplezier. Ook bij de AD Fietstest en Kieskeurig viel deze fiets in de prijzen.

KOGA E-Nova EVO: een fraaie balans tussen vorm en functie

De KOGA E-Nova EVO is een stadsfiets en toerfiets met een zeer stijf frame. Dat geeft dit rijwiel optimale rijeigenschappen. Ook deze fioest is afgewerkt met een KOGA mat/glans designcover. Het glad afgewerkte aluminium frame zonder zichtbare lasnaden is voorzien van een fraai grafisch patroon.

KOGA E-Nova EVO, prijswinnaar Red Dot Award

Sterk aan deze fiets is de evenwichtige vormgeving, waarbij vorm en functie vloeiend in elkaar overlopen. De KOGA E-Nova EVO is ontworpen met de fietser in gedachten, die maximaal vertrouwen en comfort zoekt. Denk dan bijvoorbeeld aan de brede en hoge instap. De ‘Feathershock’ voorvork en een Intuvia display bevestigen het beeld van een voorname fiets.

Red Dot Award

Al meer dan 60 jaar vormt de Duitse Red Dot Award organisatie een internationaal platform voor ontwerpers en bedrijven, waar de beste product designs in ruim 50 categorieën worden bekroond. Sinds 1955, toen het evenement begon, beoordeelt de vakjury jaarlijks vele duizenden ingezonden producten. Alleen producten met de hoogste designkwaliteit slepen een Red Dot Award in de wacht.