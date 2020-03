Debuteert nooit uitgebrachte game op PlayStation 5?

Sony paait wereldberoemde ontwerper om terug te komen.





Ondanks alle perikelen rondom het Corona-virus is Sony natuurlijk druk bezig met de voorbereiding voor de PlayStation 5. Klaarblijkelijk willen ze op ieder gebied hun zaken voor elkaar krijgen en weinig aan het toeval overlaten. Daarom steken zij nu de hand uit naar game-producer Konami. Dit om de wereldberoemde game designer Hideo Kojima weer aan boord te halen.

Kojima was tot 5 jaar geleden de ster van productiehuis Konami, maar toen hij bekend maakte om zich heen te willen kijken was dit de start van een tumultues einde van een samenwerking die 30 jaar duurde. Partijen vlogen elkaar zowel publiekelijk als achter de schermen in de haren en persoonlijke aanvallen werden niet gespaard. Ook werden lopende projecten, zoals de destijds zeer populaire serie ‘Silent Hill’ abrupt afgebroken. Ook zou er een spel in ontwikkeling zijn dat op de serie gebaseerd werd, maar ook daar werd nimmer meer van vernomen.

Naar men nu beweert heeft Sony het voor elkaar gekregen om Kojima en Konami weer om tafel te krijgen. Sterker nog, er zou weer sprake zijn van samenwerking.

Sony zou hiervan gebruik maken om de serie nieuw leven in te brengen en de game alsnog te lanceren, maar dan als één van de paradepaardjes voor de nieuwe PS5. Bovendien was eerdere samenwerking tussen Kojima en Konami erg succesvol, dus wie weet welke pareltjes dit op gaat leveren.

Voor de verstokte fans van ‘Silent Hill’ is er overigens goed nieuws, want ook andere sleutelfiguren zoals director en schrijver Keiichiro Toyama, componist Akira Yamaoka and creatief verantwoordelijke voor de wezens Masahiro Ito zouden weer van de partij zijn.

Bron: Techradar

Foto: Pixabay