Komt deze iPhone-technologie ook naar je Mac (book)?

Volgens een Apple-analist is het een logische volgende stap als je Mac iets meer in de voetsporen treedt van je iPhone door de toevoeging van FaceID.

Zo snel als mobiele telefoons steeds door de innovaties schieten, zo erg lijkt de tijd stil te staan bij laptops. Niet zozeer vanwege de innovaties in laptops zelf, maar het idee van de laptop is al jaren onveranderd. Scherm, toetsenbord, scharnier en een trackpad. Gewoon, even een observatie – niet een analyse.

iPhone-technologie

Tegenwoordig heeft Apple op de MacBook-serie toch wel een aantal leuke gimmicks, zoals de TouchBar (een interactief touchscreen in plaats van F-toetsen) en een handige gimmick die nu ook op elke MacBook te vinden is: TouchID. Deze methode voor ontgrendelen via een vingerafdruk wordt nu ook aan MacBooks gekoppeld, wel zo handig.

Verder

Leuk, maar inmiddels zijn de iPhones alweer een stapje verder. Op de SE na heeft elke nieuwe iPhone nu FaceID. Daarmee wordt je gezicht gescand in plaats van je vinger. Let wel, dit ging ten koste van TouchID. Maar goed, om even terug te komen op die MacBooks: eigenlijk zijn die nu dus op het niveau waar de iPhones al weer uit zijn. Als het aan Apple-analist Mark Gurman ligt, gaat dat veranderen.

FaceID voor Mac

Gurman verwacht namelijk dat FaceID voor Mac er aan zit te komen. De gezichtsherkenning zal de standaard worden voor alle Apple-producten en het bedrijf werkt langzaam toe naar FaceID voor alles. Alle iPhones, alle iPads en dus ook Macs en MacBooks. Het is al jaren een debat: is FaceID nou beter dan TouchID? Daar doet Gurman geen uitspraak over, wel zegt hij dat Apple FaceID ook wil gebruiken voor bijvoorbeeld Augmented Reality. FaceID vangt wat dat betreft twee vliegen in één klap, of het nou beter is dan TouchID of niet. Het zijn geen officiële geruchten, maar Gurman zegt dat dit een logische volgende stap is.

“Binnenkort”

Naar verwachting van Gurman is het trouwens niet zo dat elke aangekondigde Mac of MacBook vanaf nu FaceID gaat krijgen. Volgens hem gaat het over MacBooks in aankomende jaren. Ook gaat TouchID volgens Gurman nog een rol blijven spelen bij Apple-producten. Zoals bijvoorbeeld het gerucht dat TouchID weer een rol gaat spelen bij iPhones door dit bijvoorbeeld te integreren in de homeknop of onder het scherm. Time will tell… (via Bloomberg)