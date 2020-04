Komt deze Samsung Galaxy ook naar Nederland?

Onze zuiderburen krijgen het toestel wel.





Minder dan een maand geleden kondigde Samsung de nieuwe Galaxy A41 aan. Een smartphone die het midden van de markt gaat bedienen. Destijds ging het om een Japanse release. Het was toen nog niet officieel bekend of Samsung ook Europese ambities had met de Galaxy A41.

Jazeker, zo blijkt nu. Samsung heeft de Galaxy A41 nu officieel voor de Belgische markt aangekondigd. Het is op dit moment nog niet duidelijk of de smartphone ook bij ons in de winkels komt te liggen.

In België scoor je de Galaxy A41 voor 299 euro. Voor dat geld krijg je een smartphone met een 6.1-inch groot Super AMOLED Infinity-U-scherm. Andere belangrijke kenmerken van de smartphone zijn de 3.500 mAh-batterij en 15 W fast-charge technologie.

De Samsung Galaxy A41 heeft een drievoudige camera met een 48-megapixel hoofdcamera, een 5-megapixel dieptecamera en een 8-megapixel Ultra-Wide camera. Aan de voorkant bevindt zich een 25-megapixel camera

De A41 is verkrijgbaar in België vanaf 22 mei in de kleuren Prism Crush Black, Prism Crush White, Prism Crush Red en Prism Crush Blue. Zoals gezegd gaat het toestel €299 kosten.