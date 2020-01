Komt deze vette kleur naar de iPhone 12 Pro?

En als dat zo gaat zijn, is dit dan dé kleur om te hebben?





Stel, je koopt een nieuw iPhone van het laatste model. Interesseert je het dan ook dat anderen kunnen zien dat jij de nieuwste iPhone hebt? Misschien wel, misschien niet.

Als Apple kiest voor een nieuw ontwerp, dan is het herkennen makkelijk. Het helpt echter ook als de iPhone verkrijgbaar wordt in een nieuwe kleur die nog niet eerder is toegepast. Dit laatste lijkt te gebeuren met de nieuwe iPhone 12.

Volgens Max Weinbach van EverythingApplePro heeft Apple een gloednieuwe kleur in petto voor de iPhone 12 en vermoedelijk komt deze alleen beschikbaar op het topmodel: de 12 Pro. Apple ondernam een vergelijkbare strategie met de iPhone 11. Je kunt immers alleen de iPhone 11 Pro kopen in de exclusieve kleur Midnight Green.

In het geval van de iPhone 12 Pro wordt gesproken over Navy Blue. Het is weer eens wat anders dan zwart of grijs en het geeft je iPhone een unieke kleur zonder extreem op te vallen. Navy Blue is immers een vrij bescheiden tint. Laat maar komen?!