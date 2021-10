Komt er alsnog een Apple Watch Pro?

Alles van Apple is verkrijgbaar als Pro, behalve de Apple Watch. Komt die ook nog of is die kans verkeken?

In het vorige artikel werd het al aangehaald: de naam Pro is tegenwoordig heilig. Want dan krijg je net even een beetje meer gerichte functies ‘voor de professional’. We legden in datzelfde vorige artikel uit dat dat soms een beetje gebakken lucht is, maar goed.

Apple Pro

Apple is volledig om naar dit hele Pro-fenomeen. Je kunt zo’n beetje elk device van het merk krijgen als regulier en Pro. De Pro is de dure versie met betere materialen, betere specs en betere software. Van MacBook tot iPhone kun je dit die twee versies krijgen, maar er is één device waar geen Pro-versie van is, terwijl dat op zich best te begrijpen zou zijn.

Apple Watch Pro

Dan hebben we het natuurlijk over de Apple Watch Pro. Je kunt de Apple Watch namelijk nu krijgen in twee versies: eentje met een groot scherm en eentje met een klein scherm. Wel hebben die beide min of meer exact dezelfde specificaties en zitten ze ook in dezelfde prijsklasse. Daar zou best een ultieme smartwatch boven kunnen zitten met de Pro naam. Een dito prijskaartje ziet Apple waarschijnlijk wel zitten.

Onderweg?

Het lijkt in ieder geval duidelijk dat de Apple Watch Pro naam niet onbekend is bij Apple. AppleDemoYT op Twitter deelt een foto van deze naam op een demo van de Apple Watch uit 2015. Met andere woorden: Apple heeft de Watch van zes jaar geleden klaargestoomd voor een mogelijke Pro-naam.

Upon looking into some of the demo content files on a 2015 Apple Watch Demo (A1623), I discovered an image of logo for an unknown model of Apple Watch. Not sure if “Apple Watch Pro” is an unreleased model, or is just some place holder text. #appleinternal pic.twitter.com/kbpzBGrokX — Apple Demo (@AppleDemoYT) October 25, 2021

Wat dit betekent is daarmee niet bekend. We weten in ieder geval dat Apple iets wilde met een Watch Pro. Of dat nog in de pijplijn zit is compleet onduidelijk. Het kan ook een ideetje geweest zijn waar Apple later van terugkrabbelde en sindsdien staat het in de ijskast.

We moeten dus voorzichtig zijn met claims als ‘Apple Watch Pro komt binnenkort!’ want dat is hiermee absoluut niet duidelijk. Als Apple wachtte op het goede moment: dit zou een goed moment zijn. (via AppleDemoYT op Twitter)