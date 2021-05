Komt er dan toch een Nintendo Switch concurrent die wel goed is? - Apparata

De Nintendo Switch is een alleenheerser. Maar het lijkt erop dat ze te maken krijgen met een concurrent die potentie heeft.

Voor Nintendo is de handheld-gameconsole een groot succes. Al jarenlang gaan ze als warme broodjes over de toonbank. Sommige mensen willen er zelfs twee. De concurrentie staat erbij en kijkt ernaar. Tot nu toe.

Een Nintendo Switch concurrent die goed is

Je ontwikkelt niet zomaar een dergelijk apparaat. Daar gaat veel geld in en kost veel tijd. Grote bedrijven als Microsoft proberen het niet eens. Niet omdat ze het geld niet hebben, maar omdat ze mogelijk verwachten dat het toch geen succes kan worden. Dit omdat de Switch zo’n goede marktpositie heeft, dat er bijna niet tegenop te boksen is.

Valve denkt daar anders over. Mogelijk ken je dit bedrijf van de online webshop Steam. Hier kan je spellen voor je PC kopen. Het lijkt erop dat dit bedrijf de stap gaat zetten en met een concurrent komt voor de Switch. Ars Technica baseert dit op meerdere bronnen, het zou gaan om een project met de naam ‘SteamPal’.

Eind dit jaar zou de nieuwe concurrent voor de Nintendo Switch moeten uitkomen. Het is vermoedelijk een kleine PC met een controller en een touchscreen. Dit kan inhouden dat het apparaat niet de handige controllers heeft zoals bij de Switch. Ook is de verwachting dat het groter zal zijn, wat de mobiliteit niet ten goede komt.

Geruchten

Er waren al eerder geruchten dat Valve met een dergelijk apparaat zou komen. Blijkbaar hebben ze niet stil gezeten en hebben ze het project verder uitgewerkt. Gabe Newell van Valve zei vorig jaar al dat het bedrijf werkt aan een Nintendo Switch concurrent. Toen kon hij er niet veel over zeggen, maar de plannen lijken nu werkelijkheid te worden. Of Nintendo hier bang voor moet zijn? We gaan het dit najaar meemaken.