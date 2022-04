Komt de meest aangevraagde YouTube feature er nou alsnog?

Meldden we vanmorgen nog dat YouTube een leuke feature door onze neus boort, komt ‘ie alsnog!

YouTube staat al sinds jaar en dag bekend als hét medium voor video’s. Daar hoort ook een groot gedeelte muziek bij. Een veel aangevraagde functie is dan dat je naar andere apps kunt zonder dat YouTube dan stopt. Het liefst met een picture-in-picture weergave. Zoals bijna elke app al doet, behalve dus YouTube.

Picture-in-picture op YouTube

Gelukkig kon het wel, mits je de portemonnee opentrok. YouTube Premium heeft namelijk deze functie. Al konden wij vanmorgen nog melden dat die functie in de prullenmand is verdwenen. Enige verontwaardiging daarover is te begrijpen. De reden waarom lijkt nu duidelijk. Picture-in-picture komt namelijk terug naar YouTube. En je hoeft er geen cent voor te betalen.

iOS 15+

Dat laat YouTube weten in een tweet. Gebruikers van iOS 15 en versies daarvan kunnen de picture-in-picture mogelijkheid snel verwachten. Hoe het werkt: als je YouTube sluit, blijft het filmpje dat je kijkt in een klein hoekje van je scherm open staan. Ondertussen kun je dus andere apps gebruiken. Multitasken: wel zo handig.

Wanneer je precies dit alles kunt verwachten is nog niet bekend. Maar mensen die dit al zo lang willen worden eindelijk op hun wenken bediend.