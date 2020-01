Komt Xbox met tweede concurrent voor PlayStation 5?

Is de Xbox Series S ook onderweg?





Er waren al eerder geruchten dat Microsoft naast de Xbox Series X een tweede variant van de volgende generatie spelcomputers op de markt zou brengen. Deze geruchten (waarbij codenamen ‘Anaconda’ en ‘Lockhart’ werden gebruikt) verdwenen echter vrij snel.

Nu deelt een gebruiker op Reddit gedetailleerde testresultaten van een nieuwe AMD-processor. Speurneuzen verbinden de gegevens met wat bekend of betrouwbaar gelekt is over de nieuwe Xbox series X en andere consoles zoals de PlayStation 5. Zij komen tot de conclusie dat dit wel eens de specificaties van de processor van een tweede console van Microsoft zouden kunnen zijn. De naam zou dan Xbox series S zijn.

Het zou hier gaan om een 4 GHz octa-core processor met onbekende grafische processor. Deze zou gekoppeld zijn met een GDDRX geheugen van 16 GB, dat verdeeld wordt tussen een 12 GB RAM en 4 GB VRAM geheugen. De grafische capaciteit zou tussen 7 en 7.9 Terraflops liggen.

Qua prijs zou deze goedkopere versie van de Xbox series X rond de $ 399.99 liggen en daarmee $ 100,- goedkoper zijn dan de PlayStation 5.

Bron: BGR.com

Foto: Microsoft (Xbox series X)