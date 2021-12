Koning en cafébaas tegelijkertijd worden? Het kan

Er is een vacature vrijgekomen. Je kunt nu koning én cafébaas worden, de ideale baan of zit er een addertje onder het gras?

Nee, de vacature betreft niet de baan van Koning van Nederland. Al komt Willem- Alexander vast graag in een kroeg, hij is geen cafébaas zover wij weten. Je kunt wel koning worden van een eilandje voor de Britse kust. Je moet wel van rust houden, want er is vrij weinig te doen.

Koning en cafébaas

Het betreft hier Piel Island. Een stipje op de landkaart net voor de Britse westkust. Er staat (natuurlijk) een kasteel op, een paar huizen voor de acht onderdanen die er wonen en een café. Het kasteel staat op dit moment leeg en de biertjes schenken zichzelf niet. Er is dus een vacature vrijgekomen voor zowel een koning als een barman.

Denk niet dat dit makkelijk is. De vacaturebeschrijving beschrijft wat ‘problemen’. Maar ach, problemen zijn er om overwonnen te worden. Zo moet een echte koning denken. Je moet bijvoorbeeld als je naar een winkel zou willen, de ferry nemen naar het vasteland. Probleem daarbij is dat deze vaart van april tot september. Sla dus wel een voorraadje in. Wat ook lastig is, is de elektriciteit. De toelevering hiervan is verre van stabiel.

Kroning

Lus je geen bier, ga dan op zoek naar een andere functie. Bij de inauguratie wordt er namelijk een emmer bier over je hoofd heen gegooid.

De oude koning

Hierna ben je de nieuwe ‘King of Piel’. Nou, wat wil je nog meer? Misschien wat natuur. Dat is er zeker, want er zijn zeehonden en verschillende soorten vogels. Je bent ook verzekerd van een baan voor tien jaar. Daar teken je namelijk voor.