Koning van de budgetphones – Moto G Fast & Moto E

Goede performance voor een lage prijs. De Moto G Fast en Moto E budgetphones moeten je dit bieden.

Vandaag heeft Motorola twee nieuwe voordelige smartphones aangekondigd. Het gaat hier om de Moto G Fast en de Moto E. Zowel de Moto G Fast als de Moto E moeten als budgetphones gaan uitblinken, maar hoe koning zijn ze precies?

Budgetphones nummer 1: Moto G Fast

Laten we beginnen bij het begin. De G Fast is de krachtigste van het stel. Dit toestel komt met een Snapdragon 665 processor en 3 GB werkgeheugen. Verder heb je 32 GB opslag aan boord. Dit is nog uit te breiden met een microSD-kaartje. Het scherm betreft een 6.4-inch HD+ Max Vision display. Aan de achterkant zit een 16-megapixel camera, een groothoeklens en een macro lens. De batterij heeft een capaciteit van 4.000mAh.

Budgetphones nummer 2: Moto E

De Moto E heeft een minder krachtige Qualcomm Snapdragon 632 aan boord. De smartphone heeft een 6.2-inch HD+ scherm. De smartphone heeft 2 GB werkgeheugen en 32 GB opslag. De batterij heeft een capaciteit van 3.550mAh. Van de camera’s hoef je niet veel te verwachten. Dit is een 13 en 2 megapixel combinatie.

Prijs en beschikbaarheid

Voor nu moeten we het doen met de Amerikaanse beschikbaarheid. In de Verenigde Staten gaat de Moto E 149,99 dollar kosten. De Moto G Fast is er voor 199,99 dollar. De verkoop van de budgetphones begint op 12 juni via onder andere Amazon, Best Buy en de site van Motorola.