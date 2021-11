‘Koop Bitcoin, nu de VS een derde wereldland dreigt te worden’

Er wordt zoveel geld bijgedrukt door de VS dat het een derde wereldland kan worden, koop daarom Bitcoin. Aldus een rijke investeerder.

De op twee na rijkste miljardair van Mexico, Ricardo Salinas Pliego, heeft investeerders geadviseerd om “nu Bitcoin te kopen”. Hij legde uit dat de VS “steeds meer gaan lijken op elk ander onverantwoordelijk derdewereldland”. Duidelijke taal!

Bitcoin kopen nu de VS een derde wereldland is

De Mexicaanse miljardair Ricardo Salinas Pliego gaf woensdag commentaar op de Amerikaanse economie en Bitcoin. Hij is de oprichter en voorzitter van Grupo Salinas, een groep bedrijven met meerdere belangen in verschillende bedrijven in allerlei sectoren. Denk aan telecommunicatie, media, financiële diensten en winkels. Volgens de lijst van miljardairs van Forbes is zijn vermogen momenteel $14,2 miljard. De man is ook al langere tijd groot voorstander van Bitcoin, het mag je niet verbazen.

Salinas tweette een wekelijkse grafiek van de totale waarde van de activa van de Federal Reserve die op 18 november werd bijgewerkt. Het toont de totale activa van meer dan 8,67 biljoen dollar. De miljardair tweette: De goede oude VS lijken steeds meer op elk ander onverantwoordelijk derdewereldland… wauw… kijk naar de schaal van nepgeldcreatie. Koop nu Bitcoin.

Nep geld

Overheden kunnen zoveel geld bijdrukken als ze willen. Nadeel is dat het minder waard kan worden. En de Verenigde Staten drukken aardig wat geld bij. Wat een nieuwe crisis kan veroorzaken. De Mexicaanse miljardair is al geruime tijd pro-Bitcoin. In november vorig jaar onthulde hij dat 10% van zijn liquide portefeuille in deze digitale munt was.