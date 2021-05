‘Koop crypto’s alleen als je bereid bent alles te verliezen!’ - Apparata

Een hoge chef van Europa waarschuwt voor crypto’s en zegt dat je alleen deze munten moet kopen als je bereid bent alles te verliezen.

En die hoge chef is niemand minder dan de president van de Europese Centrale Bank (ECB) Christine Lagarde. Zij waarschuwt mensen om niet te investeren in cryptocurrencies, als je het geld niet kan missen. Want je kunt gemakkelijk alles kwijtraken. Oh ja, ze heeft nog wel meer ‘kritiekpuntjes’ op de digitale munten.

Alles verliezen met crypto’s

De gouverneur van de Bank of Engeland Andrew Bailey zei pasgeleden dat crypto’s geen intrinsieke waarde hebben. Het vertegenwoordigd dus niks, je kan je afvragen of dit waar is. Tevens zei hij dat beleggers niet raar moeten kijken als ze hun geld verliezen als ze erin investeren. Lagarde is het daar helemaal mee eens en noemt het een ‘reëel risico’. Ook zijn de digitale munten volgens haar gevoelig voor het witwassen van geld. Afgelopen vrijdag sprak zij over de digitale munten tijdens een webinar georganiseerd door het European University Institute.

Crypto en valuta’s – deze twee dingen gaan niet goed samen en ik ben het volledig eens met de conclusie van Dr. Bailey in dat opzicht Lagarde

De president van de ECB merkte op dat er crypto-activa zijn … waarin mensen vrij zijn om in te investeren en waarin ze een groot risico nemen, en er zijn bepaalde crypto’s die naar haar mening vatbaar zijn voor witwasactiviteiten. Heel verstandig van haar om vervolgens geen cryptocurrencies bij naam te noemen.

Absoluut schandalig

De twee hebben het dus niet zo op digitale munten, niet zo gek eigenlijk want dit ‘bedreigd’ hun tak van sport. Dit is overigens niet de eerste keer dat Lagarde en Bailey kritisch zijn, dat zijn ze al heel lang. In de cryptogemeenschap vielen de opmerkingen natuurlijk niet goed.

De fondsbeheerder en hoofdeconoom bij Tressis Gestion, Daniel Lacalle haalde stevig uit. Hij zei dat het absoluut schandalig is om dit te roepen, als we allemaal weten dat het overgrote meerderheid van witwassen van geld wereldwijd plaatsvindt in valuta’s, met name in Amerikaanse dollars en euro’s. En daar heeft hij een punt.