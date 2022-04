Koop de Smells Like Teen Spirit gitaar van Kurt Cobain

Hoe vet is dat. De gitaar die Kurt Cobain gebruikte in de videoclip van Smells Like Teen Spirit kunnen kopen.

Kijk, dat is weer eens wat anders dan een fotolijstje aan de muur. Gewoon de Smells Like Teen Spirit gitaar van Kurt Cobain op de kop tikken en deze aan de muur hangen. Die kans krijg je, want het instrument gaat in mei van dit jaar geveild worden.

Het gaat hier om een 1969 Fender Mustang. Dit instrument was te zien, gespeeld door Kurt Cobain in de videoclip van Smells Like Teen Spirit. Het bekendste nummer van Nirvana. Mocht je nu geen interesse hebben in de gitaar, dan heeft de veiling ook nog andere dingen van Cobain voor je.

Tijdens de veiling van Julien’s Auctions zal ook de oude auto van de in 1994 overleden zanger worden geveild. Dit betreft zijn Dodge Dart 170 uit 1965.

Een deel van de opbrengst van de veiling komt ten goede aan het goede doel. Het goed doel Kicking The Stigma is verbonden aan de veiling. Deze organisatie zet zich in tegen mentale gezondheidsproblemen en probeert het stigma weg te halen. Toepasselijk, gezien de zelfmoord van Cobain in de jaren negentig. De zanger kampte ook met allerlei mentale problemen met zijn uiteindelijke zelfgekozen dood tot gevolg.