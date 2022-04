Koop de Vespa van Justin Bieber

Het iconische scootermerk Vespa is een samenwerking aangegaan met Justin Bieber. En daar kun jij van profiteren.

Je kunt niet letterlijk de persoonlijke Vespa van Bieber kopen, maar wel wat de scooter volgens hem zou moeten zijn. Het Italiaanse merk is namelijk een samenwerking aangegaan met de Canadese zanger. Het resultaat is een creatieve scooter met een persoonlijke touch van de wereldberoemde artiest.

Vespa lanceert een exclusief model, persoonlijk bedacht en ontworpen door Bieber. De focus van deze scooter ligt op tijdloos design en tegelijkertijd moet het glamoureus aanvoelen. Vul zelf maar in welke conclusie je daar uit kunt trekken.

De Justin Bieber Vespa komt in twee varianten op de markt. Met een 50 cc motor of een 125 cc motor. Enkele kenmerken van het model zijn een multifunctioneel TFT-kleurenscherm met smartphone functies. Full LED-koplampen, 12-inch velgen en enkele unieke Bieber-kenmerken. Die kenmerken zijn een witte helm met vlammen en een zak en handschoenen in deze stijl.

Vanaf 20 april is het mogelijk om de Justin Bieber Vespa te pre-booken. Een officiële prijs is nog niet bekendgemaakt. Qua richtprijs moet je denken aan 6.000 euro. Een fors bedrag, maar Vespa is nooit de goedkoopste geweest. Bovendien heb je wel een spraakmakende scooter met een leuk verhaal. Dat is ook wat waard.