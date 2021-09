Koop deze racesimulator van bijna 140.000 euro

Exclusief, ontzettend mooi en helaas ook peperduur. Deze Pininfarina Leggenda eClassic racesimulator.

Je kunt een stuurtje kopen met pedalen en deze op je bureau vastzetten. Maar dan heb je niet echt een mooie setup. Het is al gaver als je er een mooie stoel bijkoopt. Helemaal het einde is de Pininfarina Leggenda eClassic Simulator racesimulator. Het is een in gelimiteerde oplage gemaakte simulator met het uiterlijk van een klassieke raceauto.

Pininfarina heeft natuurlijk iconische Ferrari’s getekend. Het ontwerpen van iets kun je dus wel aan ze overlaten. De designer stelt dan ook absoluut niet teleur met de Pininfarina Leggenda eClassic. Het is net of je naar een racer uit de jaren veertig zit te kijken. Neem nu het houten stuurwiel. En ja, dat is écht hout en écht leder wat je ziet.

Er zijn slechts negen stuks gemaakt van de Pininfarina Leggenda eClassic racesimulator. Veilinghuis RM Sotheby’s heeft de eer om er eentje te mogen veilen. De locatie van de veiling is in Zwitserland. Het apparaat zal zonder minimumprijs van de hand worden gedaan. Dat betekent een gegarandeerde verkoop. De verwachte opbrengst is maximaal 138.500 euro. Maar wie weet is er een liefhebber die nog meer geld overheeft voor deze zeer bijzondere racesimulator.