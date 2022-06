Koop dit huis en je krijgt een Star Wars Millennium Falcon-thema thuisbioscoop erbij!

Sotheby’s International Realty

Je hebt fans en fans. Koop dit huis en je krijgt een Star Wars Millennium Falcon-thema thuisbioscoop.

Het is gemakkelijker dan ooit om de bioscoopervaring thuis na te bootsen. Maar als geld geen rol speelt, kan een thuisbioscoop een nog uitgebreidere ontsnapping aan de realiteit zijn. Neem dit Star Wars-thema dat eruitziet alsof het onderdeel zou kunnen zijn van Disney’s Galactic Starcruiser-hotel. Nu te koop voor een schamele 15 miljoen dollar.

Star Wars Millennium Falcon-thema thuisbioscoop

Sotheby’s International Realty heeft een aanbieding voor een huis van 10.742 m² in Florida met dure voorzieningen. Zoals zeven slaapkamers, negen-en-een-halve badkamers, een op maat gemaakte Swarovski-kristallen kroonluchter. Maar ook een resort-kaliber zwembad met een rotswaterval en glijbaan. Plus vier garages met elektrische liften in drie ervan voor auto-onderhoud of gewoon om hun capaciteit te verdubbelen.

Maar dit huis bevindt zich niet zomaar in een chic vakantieoord in Florida. Het werd gebouwd in 2019 in de wijk Carolwood in Golden Oak: een luxe gemeenschap die zich eigenlijk op het terrein van het Walt Disney World-resort bevindt en is ontworpen door Walt Disney Imagineering. Dat verklaart waarom andere voorzieningen in het huis onder meer glas-in-loodramen met Disney-thema rond de binnenplaats met uitzicht op het zwembad van het landhuis.

Sotheby’s International Realty

Replica

Hoewel het geen perfecte replica is van de cockpit van de Millennium Falcon combineert dit theater een gigantisch scherm met pluche lederen stoelen. Maar ook willekeurige computerinterfaces, gesimuleerde sterren uit het voorraam en oplichtende panelen in de muren. Die een glimp opvangen van de strijd tegen de tweede Death Star, geweldig!

Er is ook een bar en een minikeuken aan de achterkant van het theater en wat lijkt op een solide verzameling Star Wars-speelgoed en memorabilia.