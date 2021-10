Koop dit landgoed van Kanye West voor 9,5 miljoen euro

Een kartbaan, een meer, een huis. Dit landgoed van Kanye West heeft het allemaal en staat nu te koop.

Het is niet ongebruikelijk voor Amerikaanse artiesten om enorme lappen grond aan te kopen. Een bekend voorbeeld is natuurlijk het landgoed Neverland van Michael Jackson. Maar ook Kanye West heeft een enorm stuk grond en nu kun je dat zelf kopen.

Het landgoed is online te vinden op DBW Realty. Wil je het kopen dan moet je 11 miljoen dollar, omgerekend zo’n 9,5 miljoen euro, overbruggen. Het is meer dan een stuk grond. Zo is er een huis op het landgoed te vinden met één slaapkamer, een keuken, er is een kartbaan en een meer waarop gevist kan worden. Kortom, genoeg ruimte om jezelf te vermaken. En dat is dan allemaal van jezelf. Privé grond waar niemand anders zonder jouw toestemming op mag komen.

Monster Lake Ranch, zoals het landgoed heet, ligt in de buurt van Cody in de Amerikaanse staat Wyoming. Waarom de rapper van het landgoed afwil is niet duidelijk. Misschien dat het grasmaaien toch te veel werk is voor de artiest? We kunnen ons iets daarbij voorstellen. Dus sla je slag, want het landgoed van Kanye West is ongetwijfeld zo verpatst aan een koper.