Koop een enorm privé eiland voor een krankzinnig bedrag

Alle ruimte voor jezelf en je vrienden. Op een privé eiland! Kost je wel wat, namelijk dik 70 miljoen euro.

Het is droom om een privéjet te hebben. Maar is het niet nog gaver om een eigen eiland te hebben? Een lap grond waar niemand mag komen en dat helemaal van jezelf is. Hoef je in elk geval nooit meer na te denken waar je op vakantie moet gaan. Want ieder jaar kom je helemaal tot rust op een stuk grond waar honderd procent niemand anders je zal storen.

Het privé eiland dat te koop staat is te vinden in de Verenigde Staten. Een enorme lap grond van 141 hectare groot. Het eiland ligt in een meer genaamd Flathead Lake in de Amerikaanse staat Montana.

Dit is een enorm bosrijk gebied. Met een eiland voor jezelf denk je al gauw aan een exotisch gebied in de Bahama’s. Dat is dit dus duidelijk niet. Het weer kun je een beetje vergelijken met Nederland. Alleen dan met ellenlange bossen en een prachtig meer.

Op het eiland staat onder meer een huis en je hebt meer dan vier kilometer aan kustlijn. De verkoop verloopt via Hall and Hall. Het kostenplaatje ligt op 72 miljoen dollar, omgerekend zo’n 70 miljoen euro.