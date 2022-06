Koop een landhuis van 10 miljoen van The Wolf of Wall Street

Een gigantisch huis dat ook nog eens een rol heeft gespeeld in The Wolf of Wall Street: wat heb je nog meer nodig?

Stel nou dat je echt geld als water verdient. Wellicht op een obscure wijze maar jij hebt de aandelenmarkt helemaal in je greep – een beetje zoals Jordan Belfort in The Wolf of Wall Street, de welbekende kaskraker met Leonardo DiCaprio in de hoofdrol. Die wist zijn geld goed te besteden aan duur spul. Zoals een duur huis.

Huis uit Wolf of Wall Street

Goed nieuws: jij kunt je innerlijke Jordan Belfort loslaten en een flink huis kopen. Sterker nog, hetzelfde huis. Er staat namelijk in New York (de staat) in de VS een kanjer van een landhuis te koop. Wat het Wolf of Wall Street gevoel helemaal afmaakt: het ís het huis van Jordan Belfort. Tenminste, het is een populaire filmlocatie voor Hollywood-kaskrakers. Denk aan The Loudest Voice, maar ook dus aan The Wolf of Wall Street.

Extravaganza

Het landhuis, volledig ‘Mill Neck Manor’ geheten, meet zo’n 1.400 vierkante meter op een landgoed van 20.000 vierkante meter. Ruimte zat, dus. Datzelfde geldt voor het interieur: zes slaapkamers, zeven badkamers, vier keukens, zes open haarden, een garage voor vier auto’s, een jacuzzi-kamer en een sportschool. Je komt niks tekort, zeg maar. Geen wonder dat dit huis de locatie is voor een film over iemand die op en top leeft.

Kopen

Klinkt allemaal leuk, maar dit alles heeft natuurlijk zijn prijs. In dit geval 9.995.000 dollar, wat met de huidige koers net geen 9,6 miljoen euro is. Veel geld, maar dan heb je wel het huis van The Wolf of Wall Street. En een gargantuesk landhuis waar zelfs de meest extreme superlatieven het geheel teniet doen. Interesse tonen kan bij de makelaar zelf of op Realtor.com.