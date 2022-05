Koop een Rebellion F1 horloge en krijg deze van Bottas en Guanyu

Eigenlijk is het geen mooi horloge. Deze Rebellion Timepieces horloges komen van de hand van Valtteri Bottas en Zhou Guanyu.

In de Formule 1 is het heel gebruikelijk dat een horlogemerk is verbonden aan een team. Alfa Romeo heeft Rebellion Timepieces als sponsor. En dit weekend staat de Grand Prix van Monaco op de agenda. Voor het horlogemerk is het de eerste GP van Monaco. Om dat te vieren hebben ze een speciaal model uitgebracht.

Rebellion F1 horloge

De horloges zijn geïnspireerd op de coureurs van Alfa Romeo, Valtteri Bottas en Zhou Guanyu. Van beide horloges worden er slechts 50 gemaakt. De twee modellen bevatten elk een stukje van de coureur als inspiratie en van de C42. Dat is de Formule 1-auto van Alfa Romeo.

De twee horloges werden door de coureurs gepresenteerd op het hoofdkantoor van Alfa Romeo F1 Team ORLEN in Hinwil, Zwitserland tijdens een exclusief diner. Het ene exemplaar is blauw van thema en het andere exemplaar rood.

Het aankoopproces verloopt wel mooi. Klanten krijgen hun exemplaar overhandigd van Valtteri Bottas en Zhou Guanyu middels een VIP event. Hoe vet is dat? Afsluitend nog even de exacte benamingen van de uurwerkjes. Het gaat hier om de RE-Volt Valtteri Bottas C42 en de RE-Volt Zhou Guanyu C42