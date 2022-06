Koop het appartement van X-Men acteur Hugh Jackman voor 37 miljoen euro

X-Men acteur Hugh Jackman verkoopt zijn enorme appartement in New York voor de lieve som van 37 miljoen euro. Leef als Wolverine aan de Hudson rivier.

We vergapen ons graag aan de huizen van de sterren. Meestal onbereikbaar voor gewone stervelingen zoals wij, maar wat nemen we graag een kijkje binnen.

Deze keer is het de beurt aan het huis van X-Men acteur Hugh Jackman. Hij en zijn vrouw verkopen dit drie verdieping tellende appartement in Manhattan. Het gebouw waar het appartement de achtste, negende én tiende verdieping van beslaat, is ontworpen door de internationaal bekende architect Richard Meier. Het appartement van Wolverine is het enige huis in het gebouw dat ook door de architect zelf ontworpen is. Zelf hebben ze er zo’n 14 jaar gewoond en nu zijn ze kennelijk het uitzicht beu.

Vrijheidsbeeld

Het appartement van Hugh Jackman beslaat zoals gezegd uit drie verdiepingen. In totaal is er zo’n 1021 vierkante meter woonoppervlakte beschikbaar. Dat is voor New York City enorm. De ligging is ook nog eens briljant te noemen. Als je door de kamerhoge ramen naar buiten kijkt, kijk je uit over de rivier de Hudson en kun je het Vrijheidsbeeld zien staan. Met een stoeltje voor het raam kun je prachtige zonsondergangen en vele voorbijvarende bootjes zien. In uitzonderlijke gevallen schijnt er zelfs wel eens een vliegtuig langs te glijden.

Ansichtkaart

Als je in deze ansichtkaart wil wonen, moet je wel een dikke portemonnee hebben. Maar liefst 37 miljoen euro vraagt de acteur voor het stulpje, maar daar krijg je dan wel wat voor.

De achtste verdieping is voorzien van een enorme ruimte met terras dat uitkijkt over de Hudson. Er zijn vier slaapkamers met ensuite badkamers en er is nog een bibliotheek/logeerkamer.

Waanzinnig uitzicht

Eén verdieping hoger is er een enorme kamer met wat de makelaar dubbele hoogte noemt. Ramen van de grond tot het plafond geven dat waanzinnige uitzicht. Op deze negende verdieping is ook een kantoor, een open haard, een enorme keuken en een eetkamer.

De bovenste tiende verdieping van het appartement van Hugh Jackman biedt dan nog in zijn geheel ruimte aan de master bedroom. De badkamer daar is voorzien van een luxe bad en er bevindt zich ook nog een sauna.

Uit eten in eigen huis

Het appartementencomplex is een full-service gebouw. Dat betekent een fulltime portier/conciërge zoals we kennen uit films en er is een gezamenlijke fitnessruimte. In het gebouw kun je ook een vorkje prikken in het Jean-Georges Vongerichten’s Perry Street Restaurant. Een rijstcracker met tonijn kost daar bijna 27 euro, maar als je 37 miljoen voor een appartement kunt betalen kun je jezelf zo’n diner ook prima veroorloven.

Het enorme appartement van Hugh Jackman wordt aangeboden door de makelaar Corcoran in New York City. Mocht je geïnteresseerd zijn in een flatje in de Big Apple dan kun je ze dus bellen.