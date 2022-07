Koop het laatste exemplaar van de IWC Toto Wolff Edition

Gooi koptelefoons op de grond met de IWC Toto Wolff Edition om de pols.

Flauw natuurlijk, maar ik vond hem zelf wel grappig eigenlijk. Horlogemaker IWC is natuurlijk al sinds jaar en dag verbonden aan het Formule 1-team van Mercedes. Regelmatig brengen de twee partijen iets tofs uit ter ere van de lange samenwerking. Zo kwam ook de IWC Toto Wolff Edition tot stand.

Het is een uurwerk op basis van de big Pilot Watch Perpetual Calendar Edition. De Toto Wolff x Mercedes- AMG Petronas Formula One is gelimiteerd. Er komen er slechts 100 van. Het allerlaatste exemplaar zal geveild worden via veilinghuis Bonhams.

De veiling is momenteel in volle gang. Morgen sluit de veiling en dan zal bekend worden wat de opbrengst is van het klokje. Interessant genoeg is het niet nummer 100 dat onder de hamer gaat, maar nummer 50 van de 100. Maar het is nog wel de laatste beschikbaar. Vandaar de laatste IWC Toto Wolff Edition. Afijn, u begrijpt het wel.

De opbrengst van de veiling komt ten goede aan Ignite. Een samenwerkingsverband tussen Mercedes-AMG Petronas F1 en Sir Lewis Hamilton. De organisatie zet zich in voor meer diversiteit binnen de autosport. Met de veiling is ook een donatie vanuit IWC gemoeid. Er gaat 50.000 euro naar Ignite vanuit de horlogemaker.