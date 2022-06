Koop nu dit huis van een pornomiljonair

Funda/ JRS makelaars

Je kan met alles rijk worden, dus ook met ‘volwassen amusement’. Het huis van een deze pornomiljonair staat nu te koop.

Het huis is zeer beschaafd, misschien verwacht je wat anders. Je zou het zelfs een familiehuis kunnen noemen. Het huis is van Sandy Wenderhold, zij staat aan het hoofd van het erotiekbedrijf Sansyl. Na er jaren in gewoond te hebben is het nu te groot geworden en zet zij het te koop.

Huis pornomiljonair

De familie kocht het in 2010. Toen legde zij er 1 miljoen euro neer voor een stuk grond van 960 vierkante meter in het altijd leuke Bloemendaal. Daarna hebben zij dit huis erop gezet, dat een uitstraling heeft van een Oostenrijks chalet. Heuvels zijn er echter niet, maar dat mag de pret niet bederven. Wat er wel is, is een biljartkamer, een familiekamer en natuurlijk een fijn warm buitenzwembad.

Ze konden een dergelijke investering maken door hun succesvolle bedrijf. Eind vorige eeuw nam Wenderhold de leiding van haar vader over van het bedrijf. Het bedrijf was al succesvol met erotiekbladen zoals Chick en Seventeen maar Wenderhold ging verder. Zij zag de online markt groeien en is daar in gestapt. Ze heeft meerdere erotische betaalsites gemaakt en dat loopt goed.

Droomplek

Wenderwold zegt over het huis: ‘We gaan het enorm missen, in dit huis hebben we de mooiste periode van ons leven gehad. Maar nu de kinderen uitvliegen is het met zes slaapkamers gewoon veel te groot voor ons geworden. Ik hoop dat hier een leuk jong gezin met veel kinderen gaat wonen, het is een echt familiehuis en dat moet het blijven.’ Voldoet jij hieraan? Neem dan 4,2 miljoen euro mee. Plaatjes kijken kan je hier.