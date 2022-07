Koop voor 16,5 miljoen het strandhuis van Conan O’Brien

Komiek en Late Night ster Conan O’Brien is na 7 jaar zijn strandhuis in Carpinteria, California beu en gooit het in de verkoop.

Waar we regelmatig de meest luxe en grote villa’s en appartementen tegenkomen waar de sterren intrekken of juist weggaan is het beachhouse in dit geval niet persé een enorme mansion. Maar wel direct aan het strand én van komiek Conan O’Brien. Kennelijk is dat genoeg voor een waarde van 16,5 miljoen dollar.

Twee voor de prijs van één

Wat krijg je daarvoor? Twee gebouwen op 0,4 hectare grond, direct aan het strand. In 2015 kocht de 59-jarige Late Night presentator het nog voor 7,9 miljoen dollar. Hij hoopt dus een mooie winst te maken. Al heeft hij wel een flinke renovatie uitgevoerd.

Het huis ligt verscholen direct aan de oceaan en heeft een prachtig uitzicht op de kustlijn en een strand van 20 meter lang. Onder het pand een flinke garage met plaats voor twee Tesla’s en voorzien van laadmogelijkheden.

Hier vind je ook een guesthouse met woonkamer, kitchinette, een complete badkamer en een slaapkamer met terras dat uitkijkt over de bergen.

Een oprit voorzien van grind en omheind door een hek brengt je naar het hoofdgebouw. Daar is onder de carport ook plek voor twee auto’s en extra parkeergelegenheid voor eventuele gasten.

Oceanview

Binnen in Conan’s strandhuis een grote woonkamer met een moderne houtkachel en openslaande glazen deuren die uitkomen op een terras met uitzicht over de oceaan. Uiteraard voorzien van barbecue en voldoende ruimte om de gegrilde maaltijd buiten op te eten. Twee trappen leiden naar een klein grasveld en daarachter het strand.

Binnen een keuken met open rekken, granieten werkbladen en hoogwaardige roestvrijstalen inbouwapparatuur. Aan het kookeiland of bar kun je lekker aanschuiven voor het diner in de keuken.

Verder nog twee slaapkamers met een balkon en natuurlijk een badkamer met dubbele wastafels, een glazen douche en een bad voorzien van een raam. Je wil tenslotte voor dit geld ook genieten van het uitzicht als je in bad ligt.

We hoeven niet bang te zijn dan Conan na verkoop van zijn strandhuis nu dakloos is, hij bezit ook nog een huis aan de Pacific dat hij in 2011 voor een slordige 19,5 miljoen dollar aankocht. Interesse? De makelaar plant wel een bezichtiging voor je in.