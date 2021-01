Koopt Duracel Xbox om voor gebruik AA batterijen in controller? - Apparata

Heeft Microsoft de huidige Xbox Series X controller bewust uitgerust met ‘ouderwetse’ AA batterijen van Duracel vanwege een deal? Nou, nee.

Microsoft bracht eerder deze week een enquête uit over onder andere de Xbox Series X|S controller. In reactie daarop publiceerde StealthOptional een onthullend artikel over waarom de huidige generatie controllers nog steeds AA batterijen gebruiken. Durcal zou Microsoft betalen om de ogenschijnlijk ouderwetse manier van stroomvoorziening te blijven gebruiken. Maar Microsoft en TheVerge ontkrachten dit; er is een andere reden waarom de Series X nog steeds AA batterijen vereist.

Duracel betaalt Microsoft niet (daarvoor)

Op het eerste gezicht klinkt het als een logisch verhaal. Batterijenmagnaat Duracel betaalt Microsoft bakken met geld om een verouderde manier van stroomvoorziening te blijven gebruiken voor de nieuwe Xbox controller. Dat schreef het gelinkte medium ook, maar (zoals ze ook zelf concluderen) blijkt dat onzin te zijn.

De controller van de Series X is zonder meer een van de grote minpunten, zo schrijf ik ook in onze review. Maar dat is een bewuste keuze van Microsoft; weinig innovatie op controller gebied, extra veel tijd en geld in de daadwerkelijke console. En wat betreft AA batterijen, dat is wederom een zeer bewuste keuze:

We bieden onze klanten bewust de mogelijkheid aan om hun eigen batterij-oplossing te kiezen voor de Xbox Wireless Controllers. Daar horen AA batterijen van welk merk dan ook bij, maar ook de Xbox Rechargeable Battery, docking stations van onze partners of een USB-C kabel die de controller gelinkt aan een PC van stroom kan voorzien. Microsoft in reactie op de ‘beschuldigingen’

Altijd Duracel bij de Xbox controller

Kortom, als we het statement van Microsoft mogen geloven, heeft dat weinig met de deal met Duracel te maken. Overigens is die deal er zeker wel. Als je een nieuwe Xbox koopt, dan krijg je al generaties lang Duracel batterijen bij de controller. Voor onze review kregen we zelfs een goodie-pakket met nog een hele doos AA batterijen van het merk toegestuurd. Kortom, de twee hebben weldegelijk een samenwerking.

Maar om te concluderen dat Microsoft daarom nog batterijen gebruikt, is klinkklare onzin. Sterker nog, we moeten het Amerikaanse bedrijf complimenteren dat er inderdaad zoveel mogelijkheden zijn om één controller aan te drijven. De keuze ligt in dit geval toch echt bij de gebruiker zelf, niet bij Duracel!