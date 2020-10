Kopers PlayStation 5 kunnen PS4 met pensioen sturen - Apparata

Volgens Sony hoeven PS-gamers zich geen enkele zorgen te maken over de transitie van de PS4 naar de PlayStation 5.

Sony gaat met de PlayStation 5 twee doelgroepen aanspreken. Een nieuwe klant en gamers die al jaren trouw op de PlayStation 4 gamen. Van deze laatste groep weten we dat Sony goed nieuws heeft verpakt met de PS5. Zo kunnen PS4 games gespeeld worden op de PlayStation 5, maar hoe precies is nog een beetje onduidelijk.

In een interview met Gameinformer heeft PlayStation president Hideaki Nishino het één en ander duidelijk gemaakt. Zo laat Nishino weten dat 99 procent van de duizenden PlayStation 4 games werken op de PS5. Zo hoef je geen angst te hebben of je oude PS4 game misschien niet werkt op de PS5. We kunnen er vanuit gaan dat dit gewoon kan. Toch kan het geen kwaad om je PS4 nog even erbij te houden als je de PlayStation 5 hebt aangeschaft.

Verder laat Nishino weten dat de gespeelde PS4-games in een bibliotheek in het menu op de PlayStation 5 worden getoond. De PS5 weet dat aan de hand van je PlayStation account. De PlayStation 5 verschijnt 19 november in Nederland. Een pre-order plaatsen voor de console verloopt moeilijk. Vrijwel overal is de PS5 al uitverkocht in de voorbestellingen.